第三波疫情持續，香港人喺庸官碌碌施政下，實在活得不是滋味。政府無能，靠害市民，除無啖好食外，細路失學大人失業，已成為上半年嘅主旋律！依家疫情反覆，秋來冬至，恐怕都不會有甚麼大改善！

因疫情肆虐，政府實施公務員留家工作政策，唔少政府部門相繼暫停櫃位服務，好似運輸署、勞工處等。最困擾市民嘅，相信就係香港郵政減少派信日數致令大量信件堆積如山。依家香港郵政櫃台服務維持一周三天、郵務處理中心亦只維持五天工作，之不過接收郵件冇減少，令送遞延誤情況普及，堆積郵件一日多過一日。

有區議員話收到唔少居民投訴，指原本喺月初應收到嘅水費單，遲成十多日先收到，搞到過期要罰逾期附加費。水務署就話用戶如因郵遞延誤，可與該署聯絡提供有關資料，該署會酌情豁免相關逾期附加費，已繳嘅附加費會轉入該帳戶，用作抵銷日後嘅收費。搞一輪交涉先獲酌情豁免，早排水務署因疫情關係，又話唔敢去抄水錶，於是靠估將水費加倍有之，經市民投訴後又係日後抵銷，廢官無能，懲罰市民，一啲都冇講錯！

講番香港郵政開工不足，郵件塞爆嗰筆。據悉唔少喺台灣就讀大學嘅港生，遲遲收唔到台灣空郵寄來的入台證，或需更改機票，甚至無法出席大學開學禮，你話幾咁無奈及掃興！老朽近日發覺好多信件、銀行月結單據都延誤十日八日。有村民向老朽訴苦，話收唔到保險寄來嘅索償醫療費支票，亦有朋友話寄一些重要單據去其他公司收數，竟好幾次收唔到，懷疑寄失。香港郵政本來已唔多可靠，依家啲服務搞成咁，有冇搞錯？

郵遞延誤遲成大半個月，已難以接受，更何況常發生郵件失蹤，對小市民造成很大困擾！要知道，有些大公司，你叫佢哋再開過張支票，手續繁複到嘔！香港郵政有必要正視問題，切勿再玩殘小民！