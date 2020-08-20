格物致知：軍演既打實戰亦打心戰-司徒格 傳媒人

八月充滿濃濃的硝煙味，南海與太平洋一帶軍事演習不斷，先有解放軍在台灣島的南北端進行軍演，然後日前已揭開序幕的美韓軍演，和美國牽頭約十個國家的環太平洋軍演，硝煙味不但令區內國家緊張，亦攪動亞太局勢。

解放軍舉行軍演時，美國派出兩艘航母到區內游弋，還派出偵察機靠近中國海岸偵察，明目張膽的挑釁行為，擺明想激怒中國。同時亦在地區內刷存在感，讓台、日、印度等小弟們安心。效果怎樣？暫時不知，但美國在連串軍事演習中拚命燒錢、玩命操練軍人，恐會得不償失。起碼美國最希望捧場的觀眾（解放軍）懶理。

再看解放軍在南海演練，事前雖被日本及台灣媒體大肆炒作，指解放軍會趁勢一舉收回台灣實際控制的東沙島，台軍還因此展開對抗式演習，結果不但表錯情，還連累自行陪練的台軍又有折損。

三大軍演中，據說最逼真是美韓軍演，為期兩星期的演習不但參演兵種多，據指駐韓美軍三萬人、南韓軍隊有五萬六千人全部參演，勢要演練「一場戰爭」。這股硝煙味會吹向誰？區內都關注北韓的反應。

美韓軍演本來安排在年初舉行，其後南韓以新冠肺炎疫情嚴重押後，一拖半年，再舉行時南北韓關係已破裂，如今美韓雖只按原定安排舉行演習，但對北韓會造成甚麼刺激？對地區安全又有甚麼影響，各方都在關注。

接下來還有被譽為全球最大規模的海上軍演環太平洋軍事演習（RIMPAC），這場演習已在夏威夷附近海域揭幕，本月底才結束，三大演習中，這場演習應是最行貨，參演國家大大縮水之外，不少國家出動的艦隻及兵員都只虛應其事，威懾力自然也談不上。

自家門前一再有人來耍大刀，屋主應該怎麼辦？國防部似乎把一切猴戲當透明，東部戰區則按照自己的安排演練官兵，一副各玩各的姿態，這就是心戰的力量。