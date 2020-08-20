因疫情第三波大爆發，確診個案大幅上升，導致特區政府宣布將第七屆立法會選舉改期明年九月五日舉行，人大常委會全票通過決定把本屆議員的履職延任，直至下屆選出為止。此舉無疑是對現有憲制架構和《基本法》規定最小的觸動，最簡單、最可行、最符合社會各方利益，協助港府解決立法會所謂真空期的問題，也是讓特區政府和全香港社會可以放下政治議題，集中精神和意志齊心協力，先戰勝疫情，恢復社會經濟和正常的生活秩序。有關決定可謂一錘定音：「二○二○年九月三十日後，香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。」

實施細節由特區政府自行依法處理，既寬宏又大度，既嚴守一國又確保兩制，一舉消除前數周各種猜想和爭論，反中亂港陣營及其境外後台老闆也非議不多。

是否依從人大的決定「繼續履行職責」的「球」，已交到立法會反對派陣營手上了，而立法會建制派議員早已表明歡迎和全力支持人大決定。

《基本法》第七十三條列明，立法會要行使十項職權，也是人大決定所指的職責，倘議員不履行職權職責，便屬違反《基本法》。因此，現任議員若在九月三十日後不再「繼續履行職責」，是可以的，便應當作自行離職，不應當享有正常的離任津助，包括離職酬金及結束議員辦事處的實報實銷費用等，情形一如勞資解除關係，僱員自行離職的安排，是否接受「繼續履行職責」完全是議員個人選擇的自由，勉強無幸福。

公民黨主席梁家傑不離政棍本色，鼓起如簧之舌煽動「木馬屠城」策略，說甚麼不留任便可令政府暴政和惡法長驅直入，直搗黃龍，又大言不慚地說去年反對《逃犯條例》修訂的成功，全仗在立法會反對的功勞。抱這些用心的政棍恐怕已揭錯皇曆了，以為可以翻版去年依靠美英及台灣反華反共勢力的支持般，搞「反送中」運動和繼續搞反政府動亂。

今年六月三十日深夜生效的《港區國安法》第二十九條規定：「為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或其他形式的支援實施以下行為之一的，均屬犯罪。」及「（二）對香港特別行政區政府或者中央人民政府制訂和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。」對此，議員也毫不例外地必須遵守，更應該帶頭以身作則。

無論鄭松泰第一時間表態接受延任決定，抑或朱凱廸主張集體杯葛，或胡志偉說要多方面先聽民意，更講不如交由民調決定，其後又反口說議事陣線要有承擔，傾向全部留任，食相難看。履職也好，辭職也罷，必須合憲合法合規，沒有人可以例外，違法便須承擔後果。