正論：保就業雨露不均　民生艱官僚知否

港府剛公布最新失業率，比前微跌零點一個百分點至百分之六點一，隨即沾沾自喜認為是保就業計劃發揮作用。惟細看數字，依然有超過廿四萬人失業，依然處於十五年來高位。而持有效保安人員許可證人數激增，更知不少失業人士無奈轉投門檻較低的保安行業，保就業計劃是否起作用，可思過半矣。

每逢經濟逆轉，保安從業員人數均顯著增長，皆因入職條件較寬鬆，只需花費數百元完成課程便能取得證書，成為不少失業人士的救命稻草。○八年金融海嘯已見入職人數上升，惟增幅不及現時誇張。數字顯示，持有效保安人員許可證人數，由去年約三十一萬人，急升至今年上半年逾三十三萬八千人，與往年比較，增加的人數暴升約九倍。

值得注意的是，四十一至五十歲的持牌人數原本逐年下降，惟今年上半年卻大增逾六千六百人，側面反映中年失業情況嚴峻，但求有工開，連過去不受歡迎的保安業亦成為搶手貨。

事實上，轉職保安員的中壯年族群，以原職餐飲及零售業為大多數，皆為失業率最高的行業，就業不足率亦為全港之冠，證明廢官所謂的保就業計劃起作用，某程度上只是自欺欺人。可以看見，昨日公布有關計劃第一期第八輪獲發補貼的僱主名單，涉款逾二十億元，審批繼續惹起爭議。

比如今輪獲發第二多補貼的物業管理公司，獲批逾五千七百萬元，但物管公司在疫情之下照樣向業主收取全額管理費，絕非受疫情重創的行業，直到下一期申請才要求物管公司回饋，足見當局思慮不周；又如獲政府撥款資助的非政府機構，儲備「億億聲」，申請補貼同樣輕易獲批；而一些基地並非設在香港的外資航空公司，一樣受惠。最令人質疑的是，首期計劃竟有三百多間企業的承諾受薪僱員人數為零，港府的審批機制形同虛設，有目共睹。

難怪有人戲謔，即使成立一元空殼公司，申請補貼肯定也會照批，皆因廢官只知大慷納稅人之慨，政策向企業傾斜，敷衍塞責，更懶理僱員是否受惠，遑論部分自僱人士淪為「百無」，依然堅拒設立失業津貼。民生維艱、三餐不繼之苦，豈是高床軟枕的離地廢官所能想像？

勞福局局長羅致光正是離地典型。昨日有市民在電台節目向他反映保就業計劃只保就業率，質疑為何不直接向員工發放津貼。惟月薪高達廿多萬元的羅局長卻反轟港人喜鑽法律罅，辯稱保就業計劃簡單快捷，若不經過僱主發放，「或到二○二一年底都未能做到」，說來面不紅氣不喘。

港府行政和辦事效率低下，年前選擇性派四千元倒瀉籮蟹已可見一斑，當時甚至大言不慚表示搞網上申請也要一年半載，現在又理直氣壯漠視僱員無法受惠之苦，足證這班廢官永遠不知民間疾苦，做事永遠貪方便，公帑永遠用不得其所。

高官臥聽蕭蕭竹，懶理民間疾苦聲。香港在一班嬌生慣養、剛愎自用的離地廢官把持下，施政荒腔走板，閉門造車，官僚僵化，到底何時才能走出疫暴困局，思之令人惆悵。