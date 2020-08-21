功夫茶：防蚊滅鼠一鑊泡　食署怠職要徹查

老鼠、蚊、曱甴、烏蠅係六十年代中國內地嘅「現四害」，毛澤東「大躍進」時期嘅「原四害」，則有麻雀而冇烏蠅。點講都好喇，香港號稱國際都會、亞洲金融中心，「現四害」中有兩樣一直困擾大家，老鼠除咗肆虐街市，十八區亦處處成為其樂園！至於蚊患，同樣令市民聞蚊色變！

冇心冇肺冇靈魂政府搞公共衞生，真係廢到冇朋友，以億元計公帑滅鼠，卻愈滅愈有，仲要老鼠大過貓。哈，點知滅蚊一樣烏瀡瀡，登革熱爆個不停！各位街坊，由食環署負責滅鼠滅蚊，蛇王如食生菜，市民邊會有期望！正如一碟餸擺喺你面前，夾一箸入口，好唔好味已了然，不必成碟食晒先知！依家道理一樣，滅鼠差劣，唔通滅蚊會忽然神勇咩？

嗱，申訴專員表示，本港登革熱個案近年有上升趨勢，由二○一六年嘅一百二十四宗上升至去年嘅一百九十八宗，足見食環署滅蚊不濟，搞到申訴署都睇唔過眼，是以尋日宣布，將對該署展開主動調查喎！

食環署至叻整色整水，口號一大堆，甚麼「預防登革熱，齊來把蚊滅」，又舉辦找出蚊子孳生地有獎遊戲，有用咩？申訴署指出，食環署轄下設有防治蟲鼠隊負責於全港公眾地方防蚊滅蚊，例如放置誘蚊產卵器以監察蚊子孳生情況等；但有意見認為是項措施覆蓋地點並不全面，以致調查結果唔準確，而食環署對轄下防治蟲鼠隊嘅管理成效亦受質疑。

呢，連放置誘蚊產卵器都求求其其，你話舉辦找出蚊子孳生地係唔係法國大餐多舊魚吖？計功夫茶話，不如舉辦「找出防治蟲鼠隊蛇王竇口」仲過癮及有意思喇！

申訴署嗰句「食環署對轄下防治蟲鼠隊嘅管理成效亦受質疑」真係可圈可點，功夫茶都替申訴署欲言又止辛苦，此所謂「諱忌而不敢語，語焉而不敢詳」也！本報「探射燈」多次踢爆食環署管治無能，員工返工時間歎冷氣偷懶有之，外判主管hea住做等收工有之，五花八門，無奇不有，其實唔使講咁多，一個字足以形容其管治風格：廢！

講多無謂，食多會滯。申訴署又指食環署公布嘅蚊患指數滯後，即係唔準喇！如果平時切實把蚊滅，又與時並進引入新方法，就唔使搞到之前獅子山公園和長洲蚊患指數爆燈！滅蚊咁小事尚且搞到裙拉褲甩，滅鼠又怎能不被老鼠玩到氹氹轉？睇吓各公共街市爆疫爆不停，老鼠大餐開不休，就知署方人員平時係點做嘢嘞。

依家申訴署話調查後會向食環署提出改善建議，功夫茶相信就算鼠蚊除不了，起碼都能發現如何治「懶蟲」啩！