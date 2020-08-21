世界視線：日韓角力戲中戲　外交軍事頻爭鋒

無論是美國試圖強化美日韓同盟關係，還是中國試圖達成中日韓自貿區，近期都不得不面對的事實，就是日本與南韓關係急劇惡化。雙方由G7峰會場內場外的外交擠壓，到搶先建造航母，形同在中美角力的「主場大戲」下，又上演足以影響東亞地區局勢的「戲中戲」。

南韓外長康京和早前冒着新冠肺炎疫情展開德國之行，由於這是疫情半年來她的首次外訪，立即引起國內輿論關注，質問外長此際赴德有何要務？首爾外交界分析，康氏此行應是希望與德方官員面對面，討論南韓參加今年G7峰會的問題。原來，美國總統特朗普早前提出邀請俄羅斯、南韓等國加入G7峰會，但遭到日德兩國反對。日本以G7成員國之尊，把南韓擋在峰會門外，後者當然難以接受。因此，青瓦台一方面怒斥日本安倍晉三政府「不知廉恥的水平世界第一」，一方面派外長訪柏林，試圖游說德國不要與日本站在一起。

康京和訪德之行剛結束，南韓國防部即宣布正式啟動三萬噸中型航母建造，將配備美製F35B垂直升降隱形戰機。雖然外間視此舉為南韓試圖抗衡北韓核武威脅，甚至是參與美日對中國海軍的圍堵，但事實是南韓一旦擁有航母，最直接改變的卻是與日本海上自衞隊的實力對比。

日、韓目前都已完成海軍由神盾驅逐艦至直升機兩棲攻擊艦的擴充，下一步就是建造航母的競賽。由於航母被視為攻擊性武器，日本因此受到《和平憲法》不對外發動戰爭條款的制約。安倍政府於是偷天換日，把現時出雲級直升機兩棲攻擊艦，一步步升級為裝載十架F35B的輕型航母。

南韓卻沒有戰敗國負擔，可以一步起跳直接興建中型航母，配備二十架F35B，在海上徹底壓制日本。南韓消息更指，有政黨提出下一步興建大型航母。日韓本來就有島嶼主權糾紛，雙方在歷史遺留的諸如慰安婦問題，或是當前激化的貿易對壘與產業技術競爭等，又陷入重重矛盾。雖然雙方目前仍處於美國領導的軍事同盟關係之下，但雙方在海上的軍事競賽卻已是無法忽視的事實。