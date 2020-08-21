神州觀察：保護傘成千上萬　黑社會怎不氾濫

有黑社會的地方通常都有保護傘，否則的話，豈非人人皆可以做黑社會，到處打家劫舍、為非作歹？全國掃黑辦日前通報掛牌督辦的逾百宗案件進展情況，揭示已查處的涉黑涉惡腐敗及保護傘有近三千七百人之多，既然說黑惡勢力是社會毒瘤，那這些保護傘、關係網又是甚麼？一個個如此助紂為虐，黑惡勢力怎不氾濫成災？

據全國掃黑辦副主任王洪祥透露，目前掛牌督辦的一百一十一宗案件已辦結三十一宗，其餘部分則處於偵查、審查起訴或審判階段，並已拘捕疑犯九千五百多人，查扣、凍結涉案資產一千二百多億元。而自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，全國掃黑辦共搗破三千多個涉黑組織、逾萬個涉惡犯罪團夥，拘捕疑犯逾四十一萬人；截至上月底，更已立案查處涉黑涉惡腐敗和保護傘問題六萬多宗，處理涉案人員七萬七千多人。

只需做個簡單換算便可發現，平均每個涉黑涉惡組織、團夥的背後，至少就有六名官員幹部、國家公職人員等腐敗分子、保護傘；而該比率反映的還只是一般情況，若再看全國掃黑辦掛牌督辦的逾百宗案件，則每宗所涉腐敗及保護傘不下三十人，該情況亦從本次通報的四宗典型案例中得到印證。尤其是當中的湖南尚同軍案，保護傘涉及湘西自治州原州委常委、政法委書記歐陽旭等多達八十九名國家公職人員，以致該涉黑團夥可以盤據當地近二十年，有恃無恐地當街持槍殺人，幹盡罪惡勾當。

成千上萬的保護傘在為黑惡勢力提供保護，圖的又是甚麼？正如當局指出，兩年多以來已搗破四百多個資產在億元以上的涉黑組織，涉案總資產高逾三千億元，當中有多少是用來「餵養」保護傘，想必不難猜；像上述尚同軍案涉案資產就超過六億元，而早前的山西柳林首富陳鴻志案，涉案資金更有數百億元之多，叫人瞠目結舌。有錢能使鬼推磨，近年一些地方動輒有領導幹部、政法部門高官淪為黑惡勢力保護傘，乃至公檢法一把手集體淪陷，與對方又是稱兄道弟，又是攀親家，還不都是看在錢的份上？

反觀這些涉黑惡組織，亦多是靠「以商養黑、以黑護商」等手段攫取巨額利益，並通過拉攏腐敗官員幹部、公職人員形成保護，繼續做大做強。之後的胃口亦愈來愈大，從湖南黑老大文烈宏、四川黑老大劉漢等涉黑案不難看出，黑惡組織已然發展成「由黑染紅、以紅護黑」，野心不再止於基層政權，而在尋求更高的權力滲透，對於經濟社會秩序及政府執政根基的侵蝕破壞程度正在加劇，是故當局的「傘財」清除工作只會愈發困難，三年之期已近，不知如何完美收官。