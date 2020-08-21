全國人大決議香港特區第六屆立法會延長任期至少一年，這一年裏，立法會應該做甚麼呢？

延任一年，主因是新冠肺炎疫情嚴峻，為保社會和民眾安全而延期選舉。因此，防疫治疫便是這一年的首要大事。

香港今天的經濟與社會困境，來自特區政府防治疫情不力，工作比不上澳門以及內地。特區政府無心無策，卻遲遲不向中央政府求助；到中央出手，支援檢測，又抗拒全民檢測，也不盡力動員社會醫護之力來使檢測有效。到今天，各方壓力，特別是中央政府的壓力，才迫使特區政府善用資源來配合內地的支援，進行全民檢測和建設方艙醫院及臨時醫療設施。疫症肆虐半年有多，政府的防治政策才到位，但難保執行中不會再現錯漏。

政府辦事不力，立法會便要監督和出力。出力方面，立法會的黨派應建立社會參與的市民監督小組，全面檢討監督政府有關決策和執行狀況，而不是像過往建制派冷眼旁觀，反對派動輒以政治化議題，無中生有地阻撓政府施政。政府的官員離地、官僚主義、專業能力不足，卻沒有立法會動員社會乃至國內外力量來支持，結果無知的官員胡亂施政，屢屢犯錯。這既凸顯出自英國殖民地承繼而來的政府人才和體制不適應疫情的要求，也反映出在政府之外，社會無力填補政府的缺失，尤以立法會的失職塞責為甚。

特區政府無能，中央政府支援；立法會無能，也應該引進外援。防治疫情最成功的是內地，也有外國。立法會在新一年可以延聘內地以及國外專家提供防治的建議，讓立法會提交政府，以協助施政；也可以在社會廣為宣傳，教育市民，排除一直以來眾多的錯誤言論與行為。香港是開放的國際城市，為甚麼在防治疫情時，思想卻是封閉、頑固、無知呢？

新冠肺炎疫情最大打擊是社會經濟，疫情不止，香港的經濟會大大破壞，也危及國際金融中心的功能地位，還有美國制裁帶來的百上加斤。防治疫情的同時，香港需重新檢視目前內外經濟形勢與條件，不僅要盡快恢復經濟，還要另闢新路，應對後疫症的經濟變化和美國的攻擊。

同樣，特區政府在這些方面除了廣散香港積累的儲備，仍然是無心無策。立法會這一年少了政治爭執，便應努力在恢復經濟、提升經濟方面下大力，才不負選民的寄望，也不負他們作為立法會議員的職責。此外，香港社會既得利益者眾多，智慧缺乏，立法會也應廣徵內地及國際上專家的意見，提出切實可行的前瞻政策意見。