沒有歷史就沒有根，沒有文化就沒有靈魂。香港人心遲遲無法回歸，主因就是缺乏中國歷史認知，缺乏中國文化歸屬，簡言之就是教育出了問題。回歸前港英政府在教育方面刻意迴避甚至禁止使用「祖國」、「民族」、「國籍」等詞語，那是殖民教育本質使然，是為了消除港人對國家民族的認同，不足為奇。奇就奇在回歸後仍沿襲過去那一套，不但沒有去殖民化，反而變本加厲，連中史教育也淪為可有可無的擺設，比殖民地更殖民地，這不是很不可思議嗎？

香港有些人一提到中國歷史便刻意強調陰暗面，媒體上關於內地的報道更是充斥負面東西，加上黃師誤人子弟，通識教育偏頗失實，青少年長期耳濡目染，不被荼毒才怪。其實，他們根本不了解中國歷史和文化，中華民族屹立五千年而不倒，四大文明古國只有中國能夠延續至今，足證中華文明具有獨特優點和強大生命力。香港教育抑中揚西，豈止是本末倒置，簡直是丟棄根本。香港文化本來就是中華文化一部分，一旦被人為割離，只能成為無源之水，無本之木。

無可否認，中華民族的發展歷程並不平坦，近現代更是走過不少彎路，經歷不少挫折。但每次都能自我糾錯，重新出發，如今終於再次站在世界舞台中央，這是中華民族的韌力，更是中華文明的威力。美國政客叫囂要與中國展開「文明的衝突」，真可謂夏蟲不可語冰，他們知道甚麼是中華文明嗎？中國擁有五千年悠久歷史，美國只有短短兩百多年歷史，兩者豈可相提並論？

說到底，香港要實現人心回歸，首先必須實現文化回歸，只有文化認同，才會有家國情懷。而一切必須從教育着手，當務之急就是去殖民化，推行真正的國民教育。當然，十年樹木，百年樹人，教育是艱巨而漫長的工程，也許十年後才能見到初步成果。但不管怎麼樣，這一步始終要邁出去。