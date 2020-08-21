美國長年居世界第一強國位置，雖然所作所為不為人敬服，但其實力卻的確難有個別國家可以匹敵。美國都知自己窮兵黷武，全球樹敵甚多，怕被人挑戰其霸主地位，除了軍事上防備不鬆懈，收集情報以至插手其他地區事務，扶植傀儡政府，可作矛也可當盾，這方面「為美國而戰」的人可不少，可是多數都深藏不露，哪會像香港壹傳媒黎智英那樣厚顏無恥公然肉麻骨痹地說出來。

老美在世界各地派的間諜及特工甚至代理人，遠遠超乎大家估計，連入門級的走佬特工斯諾登也出入香港自如，特區基本上除了是逃犯天堂，也是特務樂園，滿布獨特的氛圍，連不成氣候的漢奸走狗也特別多，包括黎智英，一個愛出風頭、喜歡扮總指揮的走狗。黎經常大放厥詞，向主人獻媚，放諸海外，美國代理人長着這種奴才樣也算是罕見。槍打出頭鳥，《港區國安法》第一宗大案，黎便成為主角，毫不意外。

黎智英另有多宗案件纏身，包括參與及組織非法集結，這些案件若果罪成，刑期預計不會太長，性質比起國安法相差太遠。若檢控的是非法佔中或黑金捐泛民主派，相信刑期三五七年走不掉，可惜律政司在這些事件放生了黎，只在相對輕微的案件把他「落鑊」。黎智英鼓吹反中亂港，罪行滔天，若果不受到應有教訓，恐怕難以服眾。若只是小懲大戒，短短一、兩年刑期後又出來搞事，這個禍根始終是心腹大患。

現在還未知黎智英會否被起訴有關港區國安法的罪名，即使上到法庭，亦沒有寫包單會入罪。香港的司法制度太多不確定性，與國安法也需要時間融合。有人說拘捕黎智英等人是打虎，頗有抬舉之意，這隻究竟是走狗或大老虎，怎樣形容不重要，最重要是首宗國安法大案，千萬勿手軟，若給黎智英趾高氣揚走出法庭，贏的不只是黎，還有在他背後撐腰的美國。