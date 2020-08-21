間中看看連登的黃絲留言，交換消息情報、圍爐取暖、互相慰藉，甚具娛樂性。他們近日的熱門話題，是投奔英國的種種問題。

大概是有人在香港因曾參加暴亂被捕，正在保釋候審期間，打算赴英尋求政治庇護，於是網上找連登「手足」問計。但據網上討論透露，有「手足」在英國機場入境時被拒絕，要原機遣返。遣返人士個案各有原因，有人因沒有BNO護照，只是拿特區護照或舊的BDTC（英國屬土公民護照），被認為護照過期或沒有英國居留資格；有因不足十八歲，入境時沒有持BNO的成年人同行；有因缺乏經濟上的財政證明；也有入境時語言不通，未能與英國入境處的官員溝通。

據悉，這些被遣返的人，不少是因為聽信某名嘴教路，認為不需要拿BNO護照都可入境英國，於是貿然上路，結果被拒入境。

我不了解這些當事人的背景，只是很感到疑惑。如果當事人年齡未夠十八歲，怎麼可能隨便花一萬幾千元買機票跑去英國，家中父母不聞不問就給錢買機票嗎？如果是成年人，又怎會不出發前先打聽、調查清楚，了解入境英國的規定和要求，例如要拿哪種旅遊證件？如果打算升學，有沒有學校的取錄通知？有沒有足夠學費、住宿和生活費用的證明？如果打算移民，有沒有能夠起碼生活半年到一年生活費用的財務證明？有沒有回程機票證明無意強行闖關？

最有趣的是連登負責教路的「手足」說，要有英語應對能力，起碼要識英文單字asylum（庇護），或要求translator（翻譯）。相信大家都會感到奇怪，這些投奔英國的是甚麼人？為何連這些簡單的英語單字都不懂？不懂英語，連入境對答也需要翻譯，他們跑去英國幹嗎？他們不會天真到以為英國大開國門，來者不拒，不懂英語、不名一文也隨便接收，留他們在國內並花錢供養吧？

這裏不妨透露那些跑到國外尋求政治庇護先行者的方法，他們先是申請旅遊或升學，拿到簽證入境，熟悉當地情況後，先是去參加一些反對自己母國的集會，有日期時間地點，參加時切莫忘記拍幾張照片，最好捐些錢給那些組織活動的政治團體，並保存捐款的正式收據。當收集好參加反對母國活動的證據後，便可以去正式申請政治庇護。既然證據足夠，政治庇護可能獲得批准，便可以留下來當政治難民，說不定當地有專門救助政治難民的團體提供少許生活費用。

投奔異國尋求政治庇護並非長久之計，要留在異邦生活，還得學好當地語言並掌握謀生技能，這些都是基本的要求，至於是否適應當地生活，就看個人態度和志向了。