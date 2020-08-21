港府宣布再延長禁聚令多一星期至本月廿五日，包括晚市禁堂食令。不經不覺，有關禁令已持續逾一個月，看來還要無了期延續下去。

在廢官進退維谷下，特區陷入兩難：一方面，疫情仍然持續，每天仍有數十宗確診，專家堅持禁令必須延長，否則恐疫情失控；另一方面，經濟一潭死水，失業率高企，倒閉潮湧現，市民連晚市堂食也被禁止，長期過着枯燥乏味的生活，早已忍無可忍。此情此景下，全民檢測其實是唯一出路，揪出隱形患者，截斷傳播源，市民再憑健康碼在指定期間出入公共場所甚至外遊，讓經濟早日恢復，讓生活重回正軌。

但正如筆者前述，橘越淮而枳，全民檢測及健康碼在內地行得通，在香港卻行不通，皆因本港泛政治化嚴重，再好的措施都會被抹黑；更重要是，本港廢官皆是為官避事的無恥之徒，一遇阻力兜路行有之，即刻跪低又有之。單是中央大費周章為港人進行全民檢測，林鄭卻表示無法推出禁足令配合，變成兩頭唔到岸，也沒有足夠誘因讓市民自願參與。須知道，檢測完不代表不中招，帶病毒者不肯檢測繼續播毒，根本沒有意義。

尤其是公院一班黃黑醫護，聽到內地人員協助全民檢測即忙不迭唱衰和杯葛，揚言身為醫護人員也絕對不會接受檢測，鼓吹市民也不要接受，聲稱「無確實臨床證據證明，無病徵的『武肺』患者接受治療的成效為何。萬一出現『假陽性』，更可能導致進一步不必要檢查，也為閣下帶來無謂的精神壓力。」接着又搬出內地人員在港沒有專業資格說事，質疑化驗結果不準確。

港府連公院內部阻力也擺不平，醫管局一味聽之任之，姑息養奸，先天不足後天失調，全民檢測沒有好結果就是必然結果。事實擺在眼前，好端端的香港，敗於政治化，也敗於廢官不敢與反對勢力鬥爭。港人怎能不是坐困愁城，望天打卦！