新冠肺炎疫情肆虐，讓香港以至全世界遭受數十年罕有的衝擊，很多地方陷入半停擺狀態，好些先進國家，按季經濟收縮百分之二、三十。要是在平常時期，經濟增長率出現負兩、三個百分點，已是天大事情了。

如果時光倒流到一年前，你邀約知名的政治、經濟、社會學家聚首，討論假如世界出現上述情況，將會造成甚麼後果，他們一定會告訴你，股市定然崩盤，樓價急速下滑，中美兩國急於救亡圖存，應能暫時捐棄分歧，言歸於好。另外，疫情嚴重，自然跟政府防治不力有關，民眾會將不滿發洩在管治班子身上，所以美國總統的民望應如決堤般下瀉，休想連任成功。還有，民生凋敝，失業者眾，老百姓的自殺率一定大幅度飆升。

以上全是很合理的推斷，但是現實情況又剛巧相反，如今美國道瓊斯指數跟歷史高位相差不遠，香港的股市、樓市也沒有出現崩盤式下跌。中美兩國在大風大浪中，非但不肯互相扶持，反倒勢成水火。美國總統的民望沒有暴瀉，現時的支持度跟民主黨總統候選人拜登相差不算太大。而各項測不準的現象之中，最讓人稱幸的，是很少民眾會因為目前的困局而自尋短見。

究其原因，或許是目前全世界的財富委實太多，部分是來自印鈔，部分是來自積存，靠着「大水猛灌」，使世人暫時不至於自覺陷入危機。大規模的量化寬鬆政策，使物貴錢賤，所以股市、樓市仍然有支撐力。多國都在瘋狂派錢，有些地方的民眾，收取救濟金的數額，還多於平時工作所得，尤其是在美國，很多老百姓根本感覺不到自己是在過苦日子，故對當權者的包容度也就大增。

香港的紓困資金是來自儲備，問題尚不大，但好些國家是在寅吃卯糧，而卯年終究是會來臨的。