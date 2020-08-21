暴疫夾擊，加上庸官碌碌無能，令香港陷入第三波疫情苦戰而不知何時可見黎明。單車節連續兩年取消，美酒佳餚巡禮移師網上舉行，書展煞停後音信全無，疫下出遊無期，睇見一橋之隔嘅澳門下月將笑迎內地客，香港「全民檢測」就一拖再拖，話最快九月開展；人哋去癲去玩，香港人就擘大口得個窿作咽喉檢測！總之，香港全年盛事紛紛告吹，慘變「死寂之城」，市民唔屈到病都算飲得杯落！

港府抗疫無能又愛面子，勞福局局長羅致光死撐「保就業」起到作用。勞工市場喺五至七月仍然嚴峻，但較四至六月有所改善，係因為本地疫情喺五至六月間大致受控，而保就業計劃開展亦提供支援作用！有經濟分析師指出，失業率暫時微跌不代表失業情況已見頂，相信政府早前收緊抗疫措施嘅影響，並未在今次數據中準確反映，料下月公布嘅失業率或再轉差。

事實上，七月疫情再度嚴峻，政府馬上收緊禁聚令措施，且一延再延，對勞動市場嘅影響未能反映喺今次數據，不少行業如餐飲、建造、零售、資訊及通訊、旅遊、補習、健身、展覽等，不是吊鹽水，就是等執笠！正如本報分析，保就業計劃難阻失業人數上升，根據最新數據，今年五至七月嘅失業率為百分之六點一，略低於四至六月嘅失業率，惟失業人數仍上升約一千八百人，至二十四萬二千多人！

換言之，政府投放喺首期保就業計劃嘅四百多億元公帑，亦不過換來失業率降低零點一個百分點，作用有限反招來多多批評，尤其計劃資源分配不均，好似大型物業管理公司、兩大超市，係疫情中最大得益者，竟攞億億聲資助，依家廢官就喺第二期保就業計劃加入新要求，例如要再申請就要回饋市民及業主。廢官思慮不周，又被人狠批「搬龍門」！政府之所以廢，就係派錢都派到天怒人怨，保就業漏洞更大，怨氣自然更深！