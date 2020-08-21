東歐小國白羅斯在八月九日舉行總統選舉後，連日來爆發反對選舉結果的示威抗爭，至今仍沒有停下來，白羅斯首都明斯克不同地點均有示威者聚集，堵路放火，該市的地鐵亦要關閉。這種社會亂象，曾經在去年中開始在香港出現，不同之處，是白羅斯反對派不接受大選結果，而香港所發生的暴亂，是反對派藉《逃犯條例》修訂，企圖發動香港自主的抗爭。然而，白羅斯與香港發生暴亂有一個共通點，就是外國勢力滲透所造成的社會亂局。

白羅斯東北部與俄羅斯接壤，南部與烏克蘭相鄰，西北部與波蘭、立陶宛、拉脫維亞有邊境的接合，面積二十萬平方公里，人口近一千萬，主要居住在明斯克及幾個大城市，八成人口是土生土長的白羅斯人，主要少數民族有俄羅斯人、波蘭人和烏克蘭人。

每個國家的選舉制度，是經該國行政立法機關妥善訂定，是適合該國每一位選民透過投票去履行公民責任，所以「路人甲乙丙」均無權批評別國的選舉制度。選舉投票後，任何黨派不滿結果而發動的抗爭，也屬於該國內政，暴亂事件應怎樣應付平息，該國國民有他們的信念，外國無權藉選舉結果、如何平息暴亂去說三道四。

明斯克的選後抗爭，白羅斯政府正積極應對，拘捕七千多人後亦逐漸放行，沒有再追究。但同時，外國勢力就在周邊說個不停，歐盟外長開會後準備制裁白羅斯官員，波羅的海三國更要求白羅斯重新投票。

這個是甚麼世界？一個獨立國家的內部事情，竟要遭整個歐洲聯盟制裁，更有鄰國要求重新投票，簡直是無稽之極。獲得連任的白羅斯總統盧卡申科表示，不需要任何外國政府或調解人插手該國事務。

外部勢力串同白羅斯國內的反對派搞亂事，企圖推翻按制度選出來的總統，反對派要當家作主，這場戲對於香港人來說，是熟口熟面啊！