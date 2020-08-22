神州觀察：重審羈押被打癱　如此巧合難信服

自古道，無巧不成話。小說人物潘金蓮當年若不是失手將竹竿打在西門慶頭上，又怎會引發奪命姦情，最終被武松砍了首級？陝西一農民若非舉報當地縣政府及官員，又怎會被羅織罪名繫獄？之後更尋思着洗冤翻案，結果卻在等待重審被羈押期間，釀出遭同監倉人員打成癱瘓的「巧合」事件，乃至性命堪憂，真是何苦來哉！

正如陝西商南縣政府通報稱，被打至頭部以下全身癱瘓的方姓農民，是因為打噴嚏時鼻水濺到了另一名在押人員臉上，二人一度發生爭執，其後更突遭對方腳踢後腰襲擊，意外就此發生。通報中對於事件細節交代亦很清晰，甚至精確到了幾分幾秒，惟方某家人對此仍將信將疑，而當方某的代表律師要求查看事發期間的監控錄像時，更遭涉事拘留所一口拒絕。

先不說別的，按照相關條文規定，拘留所應當依法保障被拘留人的人身安全和合法權益，不得侮辱、體罰、虐待被拘留人或指使、縱容他人侮辱、體罰、虐待被拘留人；值班巡視人員應嚴守崗位，及需安裝監控錄像設備，對被拘留人進行安全監控。很顯然，涉事拘留所並未做到相關要求，至於事發後不讓外界查看監控設備的做法，更是屢見不鮮，以致各地拘留所、看守所、監獄不時上演「躲貓貓死」、「洗澡死」、「睡覺死」等離奇古怪的事件，或縱容牢頭獄霸行私刑，一再釀出黑獄風波，將依法治國精神肆意踩在腳下。

亦有業內專家指出，按規定本應對方某這類案件未結之人實行單獨關押，不光是為保護在押人員人身安全，也是出於確保案件能得到公正審理的需要，譬如混合關押會否導致出現威脅或串供等行為？尤其是本案「背景」複雜，受害人當初因舉報當地政府官員貪污，卻被以濫伐林木罪一審判處三年兩個月徒刑，上訴後已被商洛市中院以證據不足為由要求發回重審，而且是將案件下發至別的縣異地審理，就是擔心原班人馬審理或會出現維持原判的結果，誰知最終還是發生了這種「意外巧合」，難免叫人浮想聯翩。

當然，民眾對此「有想法」亦非沒來由，譬如因舉報企業違規經營或政府部門、官員腐敗而招致打擊報復、蒙冤入獄之事，在內地就很常見，像早前舉報泥頭車亂倒渣土之人，一家四口都被人斬傷，舉報訊息又是誰洩露出去的？當局近年為體現司法進步搞平反冤假錯案，卻又不時爆出邊平反邊造冤獄問題。而像那位舉報石料廠違規開採蒙冤的女工程師，近日雖遭檢方撤訴，卻未明確告知對方無罪，明顯留了一手，目的就是不想蒙冤者順利翻案。