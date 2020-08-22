世界視線：前國師捲詐騙案　特朗普如何撇清

被稱為美國總統特朗普「國師」的白宮前首席策略師班農，因捲入涉款逾二千五百萬美元的邊境圍牆集資欺詐案，日前被控串謀電訊詐騙及串謀洗錢，最高可被判入獄二十年。

據報道，班農等人不僅欺騙捐助者，而且通過假發票和假帳目洗錢及掩蓋犯罪，個人獲得超過一百萬美元，其中部分用於他的個人開支。儘管班農不認罪，但有分析指控方證據有力，班農要脫罪並非易事。

班農一手創立右翼新聞網站布賴特巴特，在特朗普的保守選民中，粉絲眾多，而班農以其對操弄民粹的嫺熟，為特氏一六年的選舉立下不少功勞，惟其人性格張狂，自視甚高，加上有傳跟伊萬卡夫婦不和，很早就被踢出白宮。值得一提的是，右翼精英中，不少人只視特朗普為實現意識形態的「工具」，根本瞧不上特氏的「不學無術」，前國家安全顧問博爾頓是另一典型例子。

然而不管怎麼說，距離大選只有兩個多月，班農在如此敏感的時刻出事，對特朗普的連任大計肯定是添煩添亂。特別是班農等人不拿別的議題搞眾籌，偏偏挑選特朗普的美墨邊境圍牆。即使這中間沒有貓膩，支持者也不禁要問，一早說好了的「墨西哥政府為圍牆埋單」呢？連特朗普自己也很少再拿建圍牆的「成就」說事，爭取選民支持，班農等人偏偏哪壺不開提哪壺，本身就已是幫倒忙。

被問到對於前「國師」捲入詐騙醜聞的看法，特朗普一如既往，本能反應是「保持安全距離」，稱自己「很久沒跟班農聯繫」，但又愈描愈黑，一時說對眾籌計劃不知情，一時又說不喜歡這個計劃。事實是其中一個主事者曾對外聲稱，有關計劃獲得總統的「祝福」，且在網上募捐時，使用了「特朗普批准」的印章。特氏的長子唐納德更曾公開稱讚該組織「是最好的私人企業」。隨着班農被捕，惹上官非的特朗普前親信又添一員，到底特氏會跟班農切割到底，抑或像前競選顧問斯通那樣，不惜干預司法也要為對方說情，很可能取決於班農手上握有多少特氏的「黑材料」。