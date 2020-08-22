功夫茶：健康碼落實靠拖　政府防疫一團糟

港府防疫抗疫慢十拍，穿大窿，健康碼同全民檢測拖完再拖，被專家狠批錯過黃金時間，已難靠大規模檢測來截斷新冠肺炎傳播鏈，何況檢測屬自願，究竟有幾多人會參與都成疑問，只有庸官自我感覺良好！

呢個政府，向來愛認屎認屁，譬如話「香港曾經成功控制疫情」，又話一直「張弛有道」，防疫有三大原則：迅速應變、嚴陣以待、公開透明云云。阿哥，第三波疫情殺到，社區群組爆到九彩，確診累積個案從一千多宗暴升至四千多宗，死亡個案更急升至七十多宗，咁都叫「張弛有道」？廢官知唔知個「醜」字點寫吖？

嗱，林鄭尋日見記者，又講咗一大堆不似廢話卻更哽耳嘅廢噏，包括中央七月初已同意嘅「健康碼」出入境措施。創科局局長薛永恒補充指，粵港澳三地政府於五月至六月本來擬適度恢復三地交往，而開發香港健康碼嘅目的，係讓市民取得證明無染疫嘅「港康碼」後，自行轉換成澳門和廣東省嘅「澳康碼」和「粵康碼」。換句話講，計劃係為準備粵港澳三地通關之用，方便三地民眾工作探親。當然，健康碼係在疫情穩定時，用以通關嘅臨時措施，並非專為振興經濟而設。

之不過，講起就谷鬼氣，粵澳兩地疫情防控得好，珠海居民赴澳門早前已復辦旅遊簽注，今個月底恢復辦理廣東省居民赴澳門簽注，甚至內地所有省市居民，下月都可以到澳門旅遊！正是功夫茶早前感嘆「內地澳門又通關，香港疫區鬼見愁」！

一個方便港人出行工作及探親嘅健康碼一拖再拖，依家廢官仲話待疫情緩和後「將逐步落實」。天若有情天亦老，待廢官落實，返到廣東鄉下，可能「兒童相見不相識」，阿爸見到阿媽：乜你滄桑咗咁多嘅！

都係嗰句：政府無能，靠害市民。呢，全民檢測原先話八月廿四日開始，依家推遲到九月一日展開，八月廿九日開始網上預約。有記者問有多少人檢測才算有效？林鄭就話政府現時有能力做全民檢測，冇訂立目標，而係呼籲市民自願做，幫助自己及社會康復，仲話費用全免喎，其實咪又係廢話！

呢個世界，有啲嘢唔係免費就吸引到人㗎！好人好姐，就未必有誘因畀個鼻腔或擘大口得個窿畀醫護人員採集樣本，甚至有市民話驚到社區會堂採樣，空氣流通欠佳，反而容易出現交叉感染。

總言之，政府抗疫無能，搞到市民失晒信心，禁聚令一延再延，林鄭就話有一系列工作重振香港經濟，信佢一成雙目失明！依家百業蕭條，失業率高企，等佢振得來，打工仔恐怕餓死老婆瘟劏房咯！離地廢官會唔會話：何不搬上半山住㗎？