正論：公僕無免炒金牌　除內奸理之所在

自《港區國安法》生效後，港府終於硬起來，公務員事務局日前致函各部門，若有公務員在試用期內涉非法公眾活動被捕並遭檢控，可遭解僱，得到四大公務員團體發聲明支持。姑勿論如何，公僕食碗面反碗底的歪風不可長，現在才執正來做已算遲了。

去年的反修例黑暴，政府內部的牛鬼蛇神統統現形，公務員更公然站在反中亂港最前線。由去年六月至今，有四十六名公務員被捕或被起訴，當中包括消防處的紀律部隊人員，以及政務司司長辦公室轄下助理文書主任，以至輔警高層等，顯見公務員操守出問題並非冰山一角，而是整個政府皆充斥歪風，令人嘩然。

四個有建制背景的公務員團體昨日發聲明力撐港府的最新做法，強調公務員在試用期間，因參與針對政府的非法公眾活動而被捕和起訴可被解僱，做法符合《基本法》、《港區國安法》及《公務員守則》，並稱《公務員守則》要求公務員必須堅守法治，對行政長官及政府完全忠誠；若試用期間的言行令政府對其產生負面看法而不再聘用，屬正常僱傭關係等，可算是遲來的表態。

事實上，別說未過試用期的公僕違法必炒，即使是正式公務員亦不應有免炒金牌。有公務員工會批評政府此舉是凌駕法庭，未審先判，令年輕人對加入政府卻步，不過是將公僕違法合理化的藉口而已。試想想，若同樣情況發生在私人公司，僱員公然做出損害僱主利益的事，被炒只是最低消費，嚴重者更會送官究治。有些公務員自以為有特權高人一等，自恃有鐵飯碗為所欲為，連違法反政府也視之為理所當然，這種思維才是有歪倫常、咄咄怪事。

須知道，公務員就算多麼痛恨政府，也須謹記自己身份，謹記出糧給公務員的是納稅人，絕對不能一邊收納稅人的錢，一邊幹破壞社會秩序、損害納稅人利益的事。這是最基本的政治倫理和職業道德，不同意的大可辭職明志，而不是以自由之名混淆視聽，將歪理當成真理以達到政治目的。

公僕在港英年代要接受政治審查，反而回歸後如無掩雞籠，甚麼人也可混入其中充當無間道，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？說到底，同港府放任自流、中央放棄監管不無關係。都說港英餘孽遍布特區政府，律政司甚至有檢控人員公然教暴徒逃避檢控，包庇反中亂港集團更是不在話下，要不是最高層自己其身不正，同情支持黑暴，如此怪事豈會在特區上演？至於中央錯將五十年不變當成五十年不管，更成公僕作反、視一國如無物的催化劑，現在終於撥亂反正，只能算是遲到好過不到罷了。

一次不忠，百次不用。港府必須手起刀落，被法庭判處罪成的公務員固然要革職，即使最終沒有入罪也決不能留，而且要永不錄用，這樣才能殺一儆百。廉署更應主動調查，被捕公務員有沒有收取反中亂港組織利益，有沒有對外洩漏政府機密，有沒有通風報信。惟有從嚴執法，徹底清除瘀血，香港才有重回正軌的希望。