世界發展總有一個大勢，理由是一地一時從來都不可能遺世而獨立。歷史上最著名的例子，是美洲玻利維亞的銀礦開採殆盡，直接的後果打擊當時以白銀為國際貨幣的貿易經濟，間接的後果是明朝與西班牙兩個帝國同時崩潰。

國際上近年有大歷史的研究，把全球納入一體來作分析。可惜香港的學術界還是蕭規曹隨，在博士階段學到的東西便幾十年不變，而且過於偏向英美主流。社會科學與歷史研究，除了多了數理化處理，和仿自然科學的假設檢定外，理論方沒有多大進展。就連世界系統理論在英美已有幾十年發展，香港的學術界少有教授，更遑論研究創新。

或許香港學術不發達是社會的急功近利，也因為學術不發展，教出來的學生難以突破短視功利的思想。在大學裏博覽群書是不可能的，教授亦未必做到，學生可能幾年學習還只是讀老師的貼士、筆記，怎樣成學問？又怎樣可以突破現時的惡性循環？

香港的主流思想急功近利，只見樹木，不見森林，即使金融危機接二連三的發生，眼中只有股市、樓市的起落。投機之心，不可能知道這些大變反映着世界體系的結構性變化，影響深遠。

世界已經不同了，可是香港不少人還在擁抱以前的資本主義、殖民地的資本主義、美國霸權的資本主義，卻不知英國已降為二流國家，收入水平不及香港，美國勝於英國，可也在走下坡，負債纍纍，基建相類於第三世界，貧窮問題嚴重。

英國夢、美國夢都是幾十年前的舊夢，逝去不回，今天還在談移民英美，除非腰纏萬貫，否則便是無知愚笨。當然，像搞港獨不成、投靠英美的例外，但他們知不知道當年「六四」之後跑往美國的民運人士，結局如何呢？也正如幾十年前移民美國的香港人，高齡還要工作，為的是醫療保險，而與他們同期在香港打拚的，大多已是中產階級，坐擁千萬元的豪宅。

歷史從來不是單線發展，而是循環，有起有落，個人與社會要在世變中選擇、適應，乃至趨吉避凶，而不是抱着舊的成見，堅拒轉變，不惜攬炒，同歸於盡。在香港，是反共反中的攬炒，在世界，是堅持美國霸權的攬炒，目的和效果都是損人害己地走同歸於盡的自殺之路。在香港，反攬炒的是救己救人，在世界，反美國攬炒的是戰爭與和平的決戰。

中國已經清楚地表明立場，香港的我們怎樣取捨呢？現時爭取的不是十分完美的世界，而只是免於破壞、免於攬炒的同歸於盡而已。