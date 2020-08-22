回歸以來，反對派勾結外國勢力試圖奪取香港管治權和「顏色革命」的重要動力和誘因，就在於他們可以通過選舉進入立法會完成其戰略目標。而香港立法會選舉和議員在立法會的表現，對他們也無「一國兩制」的政治要求，他們通過進入立法會拆毀「一國兩制」並無障礙。因此，這種完全沒有政治要求、國家意識要求的選舉，成為香港最大的政治亂源，成為危害國家主權、安全最大的亂源，成為反對派手中的「大殺傷力憲制武器」，反對派為此成立了多個政黨和組織。

要粉碎他們的奪權圖謀，要打掉亂源，就要從廢掉他們的參選人的「資格」入手，要用「政治標準」嚴格對參選人把關。只要把好關，反對派的武功就被廢了大半。參加不了選舉，其政黨和組織的存在意義將大成問題，逼得他們或散夥，或「改弦更張」，或被北京「統戰」後再想辦法參與選舉遊戲，他們將風吹雲散。

《港區國安法》的公布，為立法會選舉把關提供有力的法律武器。接下來，香港立法會必須把握《港區國安法》的「指導和監督」，修改某些「立法會條例」，令立法會議員不再享有以「言論自由」為藉口，可在立法會內發表危害國安「高論」而免責的「特權」，凡有此言行的議員會被DQ。

可以肯定，要是做好這樣的把關和清理，反對派通過立法會選舉「奪權變天」的企圖即遭破滅，他們的政黨組織亦將失去存在價值，再也鬧騰不起來。

朝廷不是一再強調要落實好中央全面管治權嗎？立法會是香港管治權的一大領域，立法會選舉是管治權的最大戰場。過去二十多年，中央對立法會如何運作、對反對派在立法會「反中亂港」、橫行破壞、癱瘓政府管治放任不管，對立法會選舉更是「洞門大開」，對反對派參選人「大顯身手」完全沒有「感覺」，如此這般，立法會從選舉到組成到運作，都成了反對派為所欲為的天下。朝廷在立法會選舉中力挺建制派費了九牛二虎之力亦效果不彰，如今形勢逆轉，中央全面管治權之落實條件成熟也。