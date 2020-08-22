中美貿易代表沒有按原定日期舉行視像會議，有外媒報道是因為中共高層正在北戴河開會，所以推遲會談；也有外媒分析，這是為了讓中國有更多時間購買美國貨。不過，美國總統特朗普卻有另一種說法，他強調是因為他不滿中國處理新冠肺炎疫情的手法，不想此刻與中方會談，因此決定押後會議。都說此人好勝心強，確實不假，任何時候都要自吹自擂，連押後貿易會談也要「認叻」，彷彿不這樣就無以顯示他是「偉大的總統」。

其實，老美已徹底撕破臉皮，雙方根本沒有甚麼好談，即使談妥了，也是說變就變。何況特朗普選情岌岌可危，能否連任尚是未知數，目前會談有何意義？無可否認，中方確實很想通過對話會談來解決分歧，求同存異，奈何美方咄咄逼人，雙方早就沒有共同語言。

過去不少中國人包括北京高層對美國抱有幻想，總是希望雙方合作共贏。殊不知美國從來只想獨贏不想共贏，他們不允許任何國家超越，甚至不允許平起平坐。眼見中國近年發展速度驚人，儼然有後來居上之勢，老美焦慮不安，自然要全力遏制和打壓，這是不以任何人的意志為轉移的，那些曾對美國抱有幻想的國人該徹底清醒了。最近北京啟動以內循環為主、外循環為輔的發展戰略，這是形勢所迫，也是長久之計。在美國全面打壓、新冷戰隱然成形的情況下，中國只能改變思維，開闢新路。

有人說，內循環等於塘水滾塘魚，未必行得通。實際上，中國不僅擁有龐大市場，而且擁有完整產業鏈，完全有條件推動內循環，世界上也只有中國等少數國家具有這種條件。再說，中國還有「一帶一路」可以走出去，並非閉關鎖國。總而言之，退讓不是辦法，自主方為正道。中國必須做好與美國全面脫鈎的準備，走獨立自主的道路，這才是萬全之策。至於是否重啟貿易會談，已經不重要了。