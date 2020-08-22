互聯網由上世紀九十年代中期開始盛行，本來只是電腦迷的玩意，因太過普及，深入社會各個範疇，漸漸成為生活不可或缺的一部分。連上了年紀的長者也個個一部手機在滑，愛不釋手，不過無論如何沉迷，有一定人生經驗的人都能夠區別真實與虛擬世界的分別，懂判斷事實與虛構，可是那些九十後或者○○後，從出生到長大，便習慣了甚麼都上網，像餵奶給他們，照單全收，殊不知網上資訊真假混雜，盡信網你便輸了。

本港某機構進行「青少年對失實資訊」調查，接近八成學生認為愈來愈多失實資訊在流傳，以為他們眼睛雪亮，但竟然有兩成多會轉發未經證實的資訊，即使發現資訊是假的亦不會檢舉，亦不通知收件者。即是說，發放假消息都不在乎，如此不負責任，就是我們未來的社會主人翁。

機構指部分學生不去查核資訊真偽，是因為事不關己或符合自己的立場，敦促教育界應持續推動媒體素養教育課程，培養學生正面思維及在網絡媒體上的責任感和同理心云云。問題是，這樣會有效嗎？校方怕事，長期縱容，學生不會聽師長訓導，而學校滿布黃師，不斷鼓吹示威反政府，散布虛假資訊，賊喊捉賊。

有怎麼樣的校園環境，便會有怎麼樣的學生。近日網上瘋傳兩個名校學生性交片段，兩人身穿校服，做出極度色情不堪入目的行為，更有人質疑女方可能未成年，男生涉嫌製作兒童色情物品，連下載的都有機會犯法，可罰款及監禁。網民見到這些片段，有如螞蟻見到蜜糖，連墮入法網也不知道。在道德上，轉發這些片段不但洩漏別人隱私，亦可以摧毀一個女孩的一生。他們不是不知道，而是根本不在乎。網絡人欲橫流，言論自由毫無制約，人人都可在鍵盤後為所欲為，變成了衣冠禽獸，網絡實在需要一次徹底大清洗來救救孩子。