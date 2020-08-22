美國總統特朗普的前顧問，前白宮首席策略師班農，以建造美墨邊境圍牆為名網上眾籌，集資二千五百萬美元，他涉嫌透過旗下一個非牟利機構，挪用了一百萬美元支付部分私人開支，被美國司法部在紐約拘捕起訴，控以詐騙罪名。

班農以政治立場極端保守著名，他專門攻擊中國，極盡反華之能事。特朗普上次競選總統時，班農與前國家安全顧問博爾頓，以及現任國務卿蓬佩奧等都是重要智囊，協助特氏釐定「令美國重新偉大」、「美國優先」等政策，後來發展到全方位遏制中國，這班謀士肯定作了重大貢獻。只不過他們其實並非共和黨主流，是極端的右翼派系，所以與一些黨內大老格格不入，其想法可能會與共和黨主流大相逕庭。他們自視甚高，看不起總統的其他幕僚和一些主要官員，這樣的一個內部不和的班子難以長期共事，大家相處久了，難免出現矛盾衝突，分手離開是必然結果。這班謀士的內心，其實也看不起未看清楚下屬的政策建議、單憑片言隻字粗略印象便口沒遮攔的特朗普，結果班農和博爾頓先後退出特朗普班子，只剩下口不擇言處處赤身護主的蓬佩奧。這種上下不和心態，博爾頓在他的著作中也曾提過。

如果對班農有興趣認識多點，可以一看他的網台節目War Room Pandemic（大流行心戰室），便可了解他的詭異式另類思維，如何把黑說成白。印象中有一輯他把黑人弗洛伊德的死亡事件硬與中國共產黨扯上關係，把兩者連在一起。班農表示，美國國內充斥的偽鈔都是中共陰謀攻擊美國、擾亂金融的手段一部分，而弗洛伊德是因為使用偽鈔被警員拘捕致死的，所以中共與弗洛伊德之死脫不開關係。這種扭曲事實因果的邏輯，竟然在美國也能聚匯到一班擁躉，成為網紅，也可以側面反映到美國極端派保守分子的思維方法。

有些內地中文網站特別關心班農對中國的取態，有人指出，他這次被捕的地點，正是在被中國通緝的外逃富商的遊艇上，所以他的保釋條件其中有項目，是禁止乘坐私人飛機和遊艇，以免潛逃。不過，我認為班農的極右反華理論根深柢固，他不會單純依賴外逃富商等提供有關中國的消息，相反，他更像是這些反華分子的幕後推手。

他日班農受審，不知是否會為求自保，爆出大量有關特朗普的重量級內幕，令特朗普倍加頭痛，難以應付？如果班農罪名成立，被判監禁，他又是否會步博爾頓後塵，埋首著書大爆內幕？說不定作品一紙風行，版稅收入比從眾籌吸錢更多？