台灣一直自詡為抗疫典範，新冠肺炎確診個案維持四百多宗，民進黨政府沾沾自喜，四處吹噓，但事實是否真的如此？還是只不過奉行美國「不檢測不確診」那一套，一切只是自欺欺人的把戲？近日在當地鬧得不可開交的彰化少年確診事件當可一窺端倪。

由本港專家到世衞組織皆強調，沒有病徵的新冠肺炎患者一樣有高度傳染性，故此提高檢測量非常重要。台灣自吹對大陸封關封得早，成功阻截病毒入侵，但同樣街知巷聞的是，大陸早就不是疫情震央，歐美才是，特別是美國，至今仍位居世界第一確診大國。好了，一名從美返台的十多歲無病徵少年本月證實中招，由於台灣沒有針對美國來台的特別防疫措施，該少年返到彰化老家只需家居隔離十四日，惟在家居隔離期滿之際，彰化縣衞生局採檢時卻意外揭發該少年確診。

這意味甚麼？意味台灣當局對高危人士一直中門大開，病毒如入無人之境，今次是地方當局做多一步才揭發事件，否則這名無徵狀患者勢必在社區播毒。惟地方政府的機警沒有得到中央政府的讚許，反而激起衞福部部長陳時中震怒，更指示正風部門（類似本港廉署）介入調查彰化縣衞生局長進行檢測不符中央規定，背後是否存在腐敗，令人嘆為觀止。

儘管台灣一味政治先行，但在人命關天、民眾嘩然之下，藍綠難得立場一致，兩黨立委紛紛質疑陳時中做法，藍營更直指他「造數」被踢爆故老羞成怒。

姑勿論如何，今次事件證明台灣防疫不是他們自吹的毫無漏洞，而是有如無掩雞籠，從來沒有認真進行檢疫。目前台灣逐漸通關，容許商務、學生等人士入境，有些需在家中或酒店隔離十四日，有些更可縮短隔離期，僅要求菲律賓入境人士須配合機場採檢，美國等高危地區反而不在採檢之列，比港府防疫兒戲得多。其「亮麗」數字是否可信，可思過半矣。