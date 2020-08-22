早年，泰國政壇的紅衫軍、黃衫軍對立，你方唱罷我登場，但無論誰站在台上唱，另一方都要在台下搗亂，把好端端的國家弄得不成樣子。要是問你，由紅衫軍抑或黃衫軍掌權更佳？恐怕任何人都會說：「這有分別嗎？無論誰上台，還不是一樣。」

這就是了，推行民主而沒有民主的素質，甚麼公民政治權利都是空談，所以後來泰國人想通了，索性心甘情願把政權交到軍人主導的政府手上，奉行威權管治，國家秩序馬上回復晏安。

就連泰國人也想通了，不少香港人卻是大夢猶未醒，老是殫精竭慮為泛民主派籌謀，早陣子還妄想要在立法會取得「35+」的議席。這只是等於把香港議會中的紅衫換成黃衫，還不是一般模樣。本欄平素對泛民下筆不饒，卻不見得對建制派有好言好語，在我眼中，兩者近於水軍與水手之鬥，很難說孰優孰劣，但兩害相權取其輕，我寧可議會保持現狀，繼續由建制派主導，免得終日亂嚷嚷。

最可貴的政治，首先不是體現在民主，而是體現在文明。可惜，香港反對派口宣民主，卻不文明，猶幸他們今日尚未能全面奪權，沒有槍炮在手，否則定然跟極權政體並無二致。

去年的反修例風波實在讓人心寒，反對派包圍警署、進攻立法會，更肆意砸毀商舖、火燒活人。尤其讓人不齒的，是民主派老、中、青三代，平日將人權、法治、公義掛於口邊，但對各種打砸、傷人甚至殺人行為，卻聽之任之，甚至隱隱然是在樂見其成。縱火燒一個異見者，你認為沒問題，噤聲不予譴責，到哪一天，反對派擁有槍炮，向着對手猛轟，恐怕你也會認為可以接受。這樣子的泛民，若然由他們掌權，咱們的社會能有出路嗎？豈不是讓香港保持現狀更佳？