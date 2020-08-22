受新冠肺炎疫情影響，全世界失業率上升，歐美國家基層市民都嗌晒救命。試睇吓英國，對好多英國人來說，有工作才有地方住，但在疫情下，很多企業裁員，臨時性工作首當其衝，若然一時找不到新工作，意味着交不起房租，可能被房東趕走而無家可歸。疫情下英國政府規定房貸可暫緩繳交，也呼籲房東善待租客；問題係一旦疫情結束，租客要一次性付清欠下嘅租金，供樓者要一次過付清積累嘅房貸，對好多人而言，仍然係一個難解嘅困局。

回看香港，五至七月失業率為百分之六點一，失業人口逾二十四萬，重災區係飲食及零售業，呢啲行業嘅打工仔為咗生存，紛紛轉行至入行門檻低嘅保安業，勞動市場出現大洗牌。根據最新數字，截至今年六月底，逾三十三萬八千人持有效保安人員許可證，半年間急升逾二萬六千人，與近年每年平均增加約二千六百人相比，升幅約九倍。眾所周知，由唐樓到半山豪宅、學校、屋邨、商場、醫院、馬會等都需要保安員，之前長短期都有空缺，有啲屋邨、商場甚至長期貼上招聘通告。

當然，年紀較大嘅通常在一些唐樓或舊式大廈做看更；有些大型屋邨或中半山豪宅，對看更自然有更高要求，起碼年紀輕些，甚至懂得多少水電工程知識。據悉，近期入行多咗中年人，一些年紀較大嘅恐怕會被淘汰，有得揀，物業管理公司冇理由揀個七十歲嘅都唔揀個五十歲嘅！當然，日後若經濟環境好轉，一批較年輕嘅會流失，說不定七十歲保安仍然搶手！

由勞動人口大洗牌，老朽看到香港人依然有「獅子山下精神」，可以的話，千方百計去搵食都係靠自己，並不是人人伸手希望政府打救！老朽那一輩的人，六、七十年代時社會經濟還好，東家唔打打西家，窮咩？頂硬上囉，一人兼兩三職從不多呻！依家正職都難保，仲有兼職呢支歌仔唱咩！