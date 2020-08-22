白羅斯的總統選舉結果引發反對派抗爭，首都明斯克連日來有幾千人上街，悼念日前在反對大選結果抗爭中逝世的一名示威者，各人揮動標語，高叫連任的總統盧卡申科下台口號。反對派精神領袖季哈諾夫斯卡婭在大選落敗後飛往鄰國立陶宛，在別國土地策動對國家的反政府行動。

白羅斯中央選舉委員會公布大選最終點票結果，確認總統盧卡申科以八成得票率勝出。季哈諾夫斯卡婭只有一成得票，其餘三名候選人的得票加起來不足一成。季氏是白羅斯社會活動家季哈諾夫斯基的妻子，季哈諾夫斯基因被捕而由妻子代選總統。

大選結果獲確認後，俄羅斯、中國、哈薩克、烏茲別克、摩爾多瓦和阿塞拜疆等多國領導人，均致電祝賀盧卡申科連任，顯示承認該次選舉結果。反而美國說深度關注這次選舉，敦促白羅斯政府尊重和平集會的權利並克制使用武力。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾則表示將制裁白羅斯人員，指他們涉及選舉舞弊和殘暴鎮壓示威，並稱支持白羅斯民眾決定命運。這場國際角力顯示美歐繼續施展本位主義，總認為別人制度出問題，沒有尊重一個主權國的體制，其目的只有一個，就是期望反對派取得政權，將白羅斯歸入美歐陣營。

季哈諾夫斯卡婭於大選慘敗，即時外逃鄰國是害怕政府追究或迫害？倘沒有把柄被掌握，又何懼在國土上帶領反對派抗爭？離國後又要求展開對話，發動網上聯署要求重新點票，這些動作如身處自己國家去推動，不是更名正言順嗎？以現時白羅斯的示威抗爭最多也是六千人，比對該國九百多萬人口，反對力量有限。

正是「還得到先好借」，季哈諾夫斯卡婭今次明顯是引入外來勢力去擴張反對派，若抗爭得逞奪權掌管白羅斯，在曾經提供資助的國家面前能否抬起頭來？最終恐會淪為美歐聯盟的一隻棋子。