西漢劉向的《列女傳》，談到孟子的母親為栽培孟軻，堅持從小讓他接受正向的感染、影響和教育，故三遷其居。書云：「孟子之少也，嬉遊為墓間之事，踴躍築埋。孟母曰：『此非吾所以居處子也。』乃去。舍市傍，其嬉戲為賈人炫賣之事。孟母又曰：『此非吾所以居處子也。』復徙舍學宮之傍，其嬉遊乃設俎豆揖讓進退。孟母曰：『真可以居吾子矣。』遂居之。」孟子終成為千古傳頌的大思想家、大教育家，孔孟之道孕育和發揚中國偉大文化文明幾千年，遍及世界各地。

孟母三遷的典故發人深省，一展母愛的偉大；二述啟蒙教育的影響和潛移默化的威力；三講選擇受教的權利，人皆有之、古已有之；四曰父母對下一代的孕育栽培必須有遠見；五論好的教育是悉心栽培，由小做起，以身作則。示範的作用是非常重要的，環境氛圍是良好教育的重要客觀條件。古人劉向闡述孟母教子的苦心，為後人揭示許多寶貴的教育和培養下一代的經驗。

「孟母擇鄰」的權利在香港發生一年多暴亂之後，家長選校的知情權卻得不到保障。家長都關心子女就讀學校有沒有教師被捕？有沒有及有多少學生被捕？被捕教師是否繼續任教？子女會否被煽惑參加社會動亂活動？需否轉校？但教育局沒有公開交代。

香港去年由泛民政黨和議員發起的反對修訂《逃犯條例》，變質成為全社會的「反送中運動」。在教協壟斷了的香港教師隊伍參與和在學校煽動、反政府的教師帶領學生大規模參加下，全港學子都深受不同程度的惡劣影響。去年六月十二日，「反送中運動」進一步升級成為反政府動亂，學生成為暴亂的主力軍，八大院校學生會成為黑暴的樁腳堡壘。中大、理大竟變為暴動的基地及燃燒彈流水作業生產的兵工廠，大學泳池改成投擲燃燒彈訓練場。全港街頭成為城市游擊戰的戰場，打砸搶燒、「裝修」、「私了」，都充斥學生的身影。大中小學的學生成為港版顏色革命的燃料和犧牲品，香港人寶貴的下一代成為黑色暴亂的陪葬者。根據警方早前不完全統計，直至今年中已拘捕了九千六百多人，當中約四成是學生。而被拘捕的教師有逾百人，教育墮落慘況空前。對香港教育界出現如此歷史性的重大教育失德災難，教協從不譴責反政府暴亂和暴徒，從不譴責失德的教師，只有罵政府做得不好。教協已凸顯其道德墮落、違背教育專業的操守，也對不起和配不起老師尊崇的稱號。

可是教育局迄今仍未對被捕的失德教師進行任何處理，沒有為學生、家長把好保護學生必須接受正向和良好教育的關，解僱被捕教師、撤銷被捕教師教席資格，不讓已被捕的教師繼續在學校荼毒莘莘學子，也沒有公布交代有教師被捕的學校名單，讓家長和公眾有知情權進行監察，特別是讓可能受影響的學生及憂心忡忡的家長可作出轉校的選擇。這場暴亂有逾百名教師被捕，可能牽涉過百間學校，數以萬計的學生教育權益受影響，數以萬計家長的知情權和選校權都不及中國古代的孟母。對此，教育局局長楊潤雄必須公開回答和澄清。