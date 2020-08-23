神州觀察：掘墳燒屍推殯改　急功近利屢招怨

在中國的傳統文化中，「被掘墳」可說是相當晦氣之事，被視作奇恥大辱。惟內地政府近年以移風易俗、節約土地等名義大力推行所謂殯葬改革，一些地方更在唯命是從、急於求成等功利之心驅使下粗暴行政，不切實際地胡亂訂指標，為此甚至挖墳掘墓、砸棺燒屍也在所不惜，令死者毫無尊嚴，生者既傷痛又驚懼，每每惹得天怒人怨。

河北邢台市早前發文要求全市黨政機關、社會團體、企事業單位幹部職工及其直系親屬，農村、社區黨員幹部及其直系親屬一旦去世，皆須無條件實行火化。一些縣鄉並訂下了火化率須達百分之百的目標，十分「進取」，有死者家屬欲行土葬，即遭數名村幹部填平墳坑阻止；更有指已下葬二十多天的老翁被挖出來當場燒掉，當地政府原想要挾死者子女自己幹，只是哪個做子女的會幹這種缺德事？於是當局一不做二不休，僱人於凌晨時分動手。

都說中共倡導無神論，建政初期便決定簡化喪葬儀式，火葬亦成了中央領導幹部帶頭推廣的一項重要政策，並被賦予了反封建、破除迷信、增加耕地、防止瘟疫等多重意義，逐漸形成內地殯葬制度改革的大方向。然而在此後的推廣過程中，各種矛盾爭議亦陸續湧現，至上世紀九十年代末，隨着《喪葬管理條例》的正式實施，土葬改火葬政策開始在全國範圍內被強制推行，亦為各地正在開展的「平墳運動」提供了更有力保障；之後河南周口更將該政策發揮到極致，全然不顧倫理道德及百姓感受，做法堪稱人神共憤，結果亦招來了空前的輿論撻伐。

畢竟中國有着數千年土葬傳統，就算現今的殯葬制度如何正確合理，如何體現文明進步，只是入土為安、死者為大等觀念皆屬根深柢固，說是封建迷信也好，阻礙社會經濟發展也好，總需給予時間和耐性讓百姓去轉變及改變，想用短短幾十年便徹底拋棄幾千年的風俗習慣，這本身就不現實。尤其這種移風易俗、改變觀念之事，單靠行政手段強硬解決，結果操之過急，適得其反，進而激化官民矛盾，形成一個個導致社會不安定的隱患，不可不慎。

況且輿論近年對殯葬改革的利弊、效果及執行等方面亦不無質疑之聲，譬如墳地佔全國耕地面積究竟有多少？平墳又能省出多少耕地來？鋼筋水泥興建的公墓與一般的土墳誰更環保？火化之後再土葬又是在糊弄誰？由此亦衍生出諸多官僚腐敗現象，譬如省出來的地是用於耕種，還是被賣了作商業開發？一些地方又是掘墳又是搶棺材，甚至逼死人命，為的無非是個人政績或從中牟利，哪還管百姓會否死得安心？