功夫茶：浪費靚地唔起樓　死都要填海為乜

有人話，香港民怨有部分來自房屋問題，尤其是幾十萬人屈住喺熱辣辣嘅劏房，真係人都癲，難怪去年夏天會爆發示威潮。詩聖杜甫話「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。」可惜香港人對住咁無能嘅政府，實在笑唔出，連搵個竇落腳都咁困難，又點會有歡顏？

房屋問題層出不窮，最近有團體發現公屋規劃非常唔掂，十七個新屋邨附近，一共有三十九塊地皮被丟空，成六十幾個籃球場咁大，就以洪水橋洪福邨為例，缺乏社福配套，好似與世隔絕嘅荒島，冇社區中心做「聚腳點」畀街坊交流，平日只可以留喺屋企或者喺街上流離浪蕩，居民話經過區裏面嘅六塊閒置土地，都覺得好浪費，「咁大塊地用嚟養蚊」。團體指出洪水橋新發展區雖然唔少用地已經有規劃，但係工程要二三十年後先完成，遠水不能救近火。

其實點止洪水橋有地唔用攞嚟養蚊，《東方日報》記者之前搵到港九新界好多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港「大把土地」可作發展，但係政府偏偏睇唔到，任由靚地「曬太陽」。例如大埔工業邨旁邊逾六公頃嘅土地閒置廿年，冇正式發展，本報特別指出，呢塊地西面與富善邨為鄰，南面係大埔海濱公園，唔單止有山有水，而且鳥語花香，唔差得過好多半山地皮，若果建成住宅嘅話，大部分單位都可以享無敵海景，真係有資格做地王，依家淪為荒地。政府冇諗過點樣善用，反而以臨時租約批出，由多個政府部門和機構瓜分，賺嗰雞碎咁多收入，簡直暴殄天物。

據資料顯示，本港現時有七百幾公頃棕地未納入發展；環保團體都講出發展四百公頃棕地，只需使三百幾億元，已經可以興建約十幾萬個公營單位，唔使填海都可以起樓啦！唔該特區嘅高官讀吓明朝首《明日歌》，有幾句形容佢哋好貼切，「明日復明日，明日何其多。我生待明日，萬事成蹉跎。世人苦被明日累……」咁多個「明」字，明日愁來明日當，今日特區蹉跎歲月，萬事待興，眼前連抗疫都未搞掂，為咗明日大「愚」，攞成萬億元嚟填海，為乜成班官員點極都唔明，呢堆廢料最啱送去填海喇，使乜畀錢買沙泥，擔沙塞海呢？

高官「離地」到有地都唔識起，即係揸支槍當蚊帳，真係畀佢吹脹！呢啲土地屬於政府、機構或社區用地，只要向城規會申請，就可以興建住宅，有幾困難啊！政府收收埋埋咁多地，唔起樓畀生人住，唔通預咗自己管治下會死得人多，唔係餓死就瘟疫死，預咗多啲地嚟做墓地。官員咁用心良苦，第日起好啲墓地，一定預埋佢哋！