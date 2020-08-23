世界視線：白羅斯亂局不止　烏克蘭前車可鑑

白羅斯總統盧卡申科第五度連任觸發的全國示威浪潮，迄今尚未平息，白羅斯當局日前再拘捕一名罷工工人領袖，並向多名成立協調委員會的反對派人士問話，甚至威脅刑事起訴更多示威者。與此同時，盧卡申科再次指控美國和歐洲煽動叛亂，要求西方國家先管好自己的內部事務。

盧卡申科掌權至今二十六年，被稱為歐洲最後的獨裁者，這無疑讓西方國家的干預師出有名，但實際上盧氏被西方世界視為必欲去之而後快的眼中釘，早非自今日始，北約原定於今年初在東歐地區舉行大型軍事演習，就被視為模擬肢解白羅斯，向莫斯科示威。白羅斯這一輪動亂，由美國到歐盟，無不反應迅速，公開地站在反對派示威者一方，處處可見「顏色革命」的影子。

跟烏克蘭等前蘇聯加盟共和國不同，由於宗教、民族等多種因素，明斯克跟俄羅斯的關係一直比較密切，更有甚者，俄羅斯總統普京欲在二○二四年後繼續掌權，近年來致力於構建「俄白聯盟」，透過領導聯盟繼續發揮影響力。因此俄方對西方在自己家門口攪局，豈能坐視不理。日前有報道，數千名俄軍已開往白俄邊境；有華府官員甚至擔心，俄方將藉平亂吞併白俄國土。

這些年來，由於白羅斯國內不少民眾擔心，所謂「俄白聯盟」實際是犧牲國家主權，盧氏不得不在親俄姿態下留有一手，不時向西方示好，包括拒絕承認俄羅斯吞併克里米亞半島，今次西方對白羅斯搞顏色革命，如盧氏在俄方奧援下渡過難關，只會被迫向俄國更加靠攏。

白羅斯的亂局如何了結，尚待分曉，但有烏克蘭前車之鑑。後亞努科維奇時代的烏克蘭一邊倒親西方，但包括美國政府在內，卻是口惠實不至，這些年來烏克蘭經濟嚴重倒退，人均收入排名全歐洲倒數第二，而且得罪了俄羅斯，原本收取的巨額天然氣過境費也泡湯。西方顛覆不了一個國家的內政，頂多拍拍屁股走人，又或者像在委內瑞拉那樣，扶植反對派政客長期搞分裂，不管出現哪一種情況，受害的還是普通老百姓。