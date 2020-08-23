正論：食署敷衍補鑊　鼠患依然肆虐

大事做不成，小事做不好，正是廢官施政特色。本港疫情吃緊之際，港府卻連滅鼠都敷衍塞責，東九龍兩個街市被踢爆「群鼠噬豬殼」事件後，食環署始對違規肉販進行檢控，可惜又是做騷，昨日街市依然鼠蹤處處，垃圾污水遍地，嚇煞市民。

食環署滅鼠失職，一幅群鼠噬豬殼圖勝過千言萬語。繼秀茂坪街市有此驚嚇情況後，本報再踢爆黃大仙大成街街市也是一樣，全城嘩然。事隔多日，署方終於向新鮮糧食店持牌人或負責人等採取突擊行動，當中九宗個案被檢控，並安排多個街市再進行深層清潔消毒補鑊。惟愈補愈漏的陋習不改，所謂的檢控和消毒有姿勢無實際。

這樣說絕非無的放矢。本報過去多次在食環署街市拍下老鼠亂竄的駭人場面，部分街市更在剛完成深層消毒當日已見老鼠竄出開餐，結果昨日再在曾發生群鼠噬豬殼的大成街街市攝下群鼠亂竄一幕，而且污水橫流，垃圾堆積如山，足證食環署沒有吸取教訓，堅持胡混度日。實際上，香港是全球大鼠戊肝首發之地，感染人數之多也屬全球之冠；而新冠肺炎疫情仍未受控，昨日新增廿六宗確診，會否被本報不幸言中，新冠肺炎和大鼠戊肝雙疫拍門，甚至交叉變種，不由人不擔心。

必須指出，食環署搞衞生馬虎兒戲，對街市不監不管，不僅令街市成為播毒窩，更對守法檔販的生意造成極大打擊。街市爆疫後本已人流大減，現在更有群鼠肆虐，市民卻步，肉檔生意一落千丈。疫情打擊經濟，基層無啖好食，老鼠卻食得滋味，食環署不是靠害是甚麼？顯而易見，運輸工人將豬殼隨地亂放，部分肉檔闊佬懶理，群鼠大快朵頤，這種情況肯定不是個案，也不是近期出現，署方現在才發信提醒業界遵守《食物業規例》，無非敷衍輿論，虛應故事。

何況本港鼠患嚴重並非始自今日，去年鼠患指數已創下十年來最高紀錄，早幾年更在中環街頭上演老鼠狂噬遊客慘劇，醜出國際，惟食環署依然不以為恥，漫不經心。君不見，當局滅鼠漏洞百出，鼠餌放置不當有之，引入新式氣壓滅鼠器得物無所用有之，花費兩億元滅鼠成效不彰又有之，說到底是冇心冇肺冇靈魂，從來無認真做好份工。人們不明白的是，滅鼠並非移山填海的大工程，為何花費大量人力物力，老鼠卻愈滅愈多？要是當局有認真去做，老鼠即使不能完全絕迹，也不至於像今日香港，上至大型商場、下至公眾街市都是老鼠樂園，十八區無一淨土。

最令納稅人氣難平的是，食環署轄下的防治蟲鼠組屢被本報踢爆蛇王，全日零工作更非鮮見，惟笑罵由人笑罵，食環署繼續視若無睹。上樑不正下樑歪，署方高層從來沒有用心監管，本身也是大懶蟲，下屬以至外判商陽奉陰違又何足為奇。

一滴水看世界，一個廢衙門見證特區政府無能。港府連老鼠也對付不了，如何擺平阻力推行全民檢測，如何阻截病毒散播，如何讓香港從疫情泥沼中脫身，實在令人難抱希望！