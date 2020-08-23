真不知道特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始和林鄭的心腹大腦、勞工及福利局局長羅致光是思想甚麼、企圖甚麼？

特區政府防疫失誤，導致第三波爆發，沒有人承擔責任。而在無心無策底下，拖延拉扯，中央被迫出手，支援全民檢測，助建「方艙醫院」等設施，迫使特區政府不能坐以待斃。可卻又節外生枝，找出各種無理藉口拖延落實來抗拒。

對林鄭等人，疫情不重要、弱勢社群的生命不可惜，香港經濟的大衰退不可怕，因為他們是高薪厚祿，不知民間疾苦。也是當幾年官，多拿薪酬，便可洗手不幹，把所有責任推卸。

當官時，只怕得罪各方既得利益，施政只為保個人的政治面子，各方關係。林鄭的「好打得」，只是在特定條件，對特定的利益，而不是為廣大市民，特別是弱勢社群的生計福祉，乃至生命而設。

內地防治疫症成效卓著，早期失誤不但迅即改正，且防治效果快速有效。武漢重開水上玩耍，足以證明防治的高效。江蘇、山西人口密集的大省都無病死者，尤為突出。面對第三波失控，特區政府的責任是盡快防治，人命關天，不失時機，也關乎經濟能否復甦，涉及千家百戶的生計。

於是，內地的全民檢測、全數隔離、全數及時治療和健康碼等成功例子，便應盡早落實，特別是中央人力、財力和物力的無私支援，有甚麼合理的藉口可以拖延呢？

一是全民檢測是為了找出隱形病患，防止現時蔓延，也防止形成下一波的爆發。此中便不應有財力、人力乃至政治的顧慮。涉及集體防治，不能以個人反對而遲疑。關鍵是全民強制測檢，以防漏網之魚。

社會利益大於個人，不得不要用緊急權力強制。在最短時間全民檢驗，由專業檢測，不能馬虎敷衍，破壞效果。中央支援已就緒，林鄭政府還遲疑拖拉，為的是甚麼？

健康碼本為跨境之用，澳門與內地已行之有效。在社區之中，香港難以推行小區封閉，健康碼便可分辨病患與非病患者，包括密切接觸，未完成隔離者。這等於身份證，驗明正身，防止故意或無意逃避者，造成防疫漏洞。

在香港之內實行健康碼便可適當恢復社會日常活動，分隔出安全區域。當然執行要政府辦事，但澳門可行、內地可行，為甚麼香港不可行。是否林鄭政府沒有澳門和內地政府的辦事能力和決心。與其把儲備花掉，效果輕微，倒不如順應商界要求，實行健康碼，既省錢也可助市面恢復、民生恢復。