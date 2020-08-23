中共中央政治局最近召開的學習會，號召全黨學習馬克思主義的政治經濟學。此因在世界「百年大變局」之下，在美國要打爛多年國際經貿遊戲規則之下，在中美大國競爭、全球疫情必帶來經濟嚴重衰退之下，在中國內外經濟都遭遇四十年來最嚴峻、最複雜、改革開放如何因應當前挑戰和連續深化發展的局勢下，中共領導層相信，馬克思主義的政治經濟學可以「指明方向」，找到解決問題的方法。

類似做法其實在六十多年前就出現過。一九五八年前後，毛皇帝要「多快好省的建設社會主義」，超英趕美，推動「大躍進」，猛刮「共產風」，結果全國經濟發生大災難，受到違背經濟規律的嚴厲懲罰。於是毛皇帝要糾偏，知道了經濟規律的重要性，號召人民公社以上的幹部都要學習政治經濟學；中央還規定了必讀的幾本書。

那年代，中共多數基層幹部的文化水平是讀不懂政治經濟學的。毛皇帝說，那就講給他們聽，毛說公社一級幹部不懂一點政治經濟學是不行的，不識字的可以給他們講課。

毛還談古論今說，梁武帝有個宰相陳慶之，一字不識，武帝強迫他作詩，他口唸，別人寫：微命值多幸，得逢時運昌。朽老筋力盡，徒步還南崗。辭榮此盛世，何愧張子房。陳宰相說，你們這些讀書人，還不如老夫的用耳學。

毛皇帝講這段「古」，是要說明不識字，聽講課也可以學習政治經濟學。毛皇帝還問在場的高幹們，一字不識的人可以作宰相，為甚麼我們公社的幹部、農民不可以聽懂政治經濟學？當然，毛皇帝讓大家學的「政治經濟學」相當簡單，主要是弄明白「價值法則、等價交換、按勞分配」等，對此，毛皇帝說，「講講就懂了」。

老實講，用這種態度是學不好政治經濟學，更不能指導好經濟工作。六十年過去，中共早已吸取了毛的教訓。然而，現在經濟工作的複雜程度、廣泛程度超過以往千百倍，單是馬克思主義的政治經濟學夠用嗎？不會又成形式主義吧？