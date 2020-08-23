有位日本人曾經寫道：「日本媒體很可笑，關於中國的新聞素材全是負面的，每次播報關於中國的新聞，基本都是詭異的色調，陰陽怪氣的配音。」其實，這種情形不僅僅出現在日本，美國等西方國家更是如此，許多外國人對中國根本一無所知，只是聽信媒體的負面報道，以及政客的刻意抹黑，因此把中國想像成陰暗落後的國家。

特朗普政府宣布封殺抖音之前，據說許多美國人還不相信抖音是中國的APP，因為在他們心目中，中國的東西不可能超越美國，可見美國人是多麼的狂妄自大，又是多麼的愚昧無知。風水輪流轉，隨着中國不斷崛起，西方日益衰落，世界的天平逐漸朝東方傾斜，這是歷史的必然。西方政客對此心知肚明，卻無力扭轉這種趨勢，於是只好以妖魔化中國來找回一點自信。

最大的問題是，國際話語權長期掌握在西方手裏，他們佔據輿論陣地，可以任意顛倒是非，混淆黑白。反觀中國的聲音微弱可憐，往往走不出國門，以致有理說不清。所以說，偏見比無知距離真實更遠，中國國際形象一直欠佳，既有本身的原因，也有西方刻意抹黑的原因。

即使在香港，輿論陣地也是控制在反中亂港勢力手中。他們跟隨西方輿論的腔調，甚至猶有過之，對內地極盡醜化之能事，所有新聞素材全是負面，從來沒有正面的報道。久而久之，許多青少年固然對內地充滿歧視仇視，整個社會也是愈來愈反智低智。譬如說，內地應港府要求派出醫療團隊支援檢疫，本是為了救急扶危，結果卻遭反對派抹黑和阻撓，他們利用抗疫進行抗爭，將政治凌駕人命，這不是反智低智又是甚麼？

事實證明，群眾往往盲目無知，這正是輿論誤導的結果。理智的社會，謊言不攻自破；愚昧的社會，謊言不脛而走。很不幸，這個世界正朝着後者的方向墮落，香港尤其如此。