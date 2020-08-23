立法會選舉因為疫情押後一年，人大常委會早前決定現屆立法會繼續履行職責不少於一年，「不少於一年」可圈可點，意味着明年即使沒法舉行選舉，立法機關仍然有根有據，可繼續依法運作，所以延任立法會議員或會留任超過一年。

對於建制派來說，抹了一把汗，不用冒選舉落敗之險，繼續留在立法會，掌控大多數票數，保持主導權，當然求之不得。對於民主派來說，本來野心勃勃，想趁示威潮餘勢來個35+，爭奪立法會話事權，然後再進一步蠶食特首選委會，奪取行政及立法兩權。白白做了一場「初選大龍鳳」，被斥是引爆第三波疫潮的元兇之一，現在如意算盤打不響，更被打亂了陣腳，何去何從，頓時成為頭痛問題。

據知泛民議員大部分傾向留任，當中各有盤算，一些是戀棧權位，一些是要養家還有一大堆助理，議員的權力與收入津貼「缺一不可」。泛民的千年老妖、「叛國禍港四人幫」之一李漢奸，開腔支持留任，還有漢奸黎智英的論調也如出一轍，以為後輩會聽聽話話，但人民力量陳志全才不畀面李漢奸這塊過氣舊電池，直斥滿口歪理，還有朱凱廸亦不賣帳，看來一年來勉強維繫的戰略合作，將會瓦解。

泛民猶抱琵琶半掩面，明明打定主意留任，卻又聲稱會尊重民調結果，然而他們沒有說明支持留任的民意需要多少，最新的民調結果是六成多受訪者反對留任，泛民會不會厚面皮地說七成才是門檻？市民都慣了「龍門」任他們搬！陳志全雖然在議會破壞多於建設，但日前說的話卻不無道理，他說選民的授權只是四年，不包括延任，警告一眾「主留派」要用行動證明留任價值。若果又是慣常地吵吵鬧鬧掟臭彈被趕出場，既反對不了議案，也促進不了任何改革，那留下來有甚麼意義？