每逢天氣突然變化，總會有人做一些特別行為，惹來眾議。有人讚揚香港人高質素，遵守法規，待人處事合情合理，但看這些令大眾嘩然的行為，不禁令人懷疑，所謂高質素是因人而異，並非香港居民共有的特質。

九號風球高高掛起，一名三十多歲男子帶同七十歲母親，於塔門大草地露營被困，露營帳幕及裏面所有財物遭強風吹走，七旬母更一度出現低溫症，兩母子亦斷水斷糧，身上無任何財物。該男子於是報警，翌日早上警員尋獲遇險母子，將兩人帶返警崗休息。事件經網媒報道，網民一面倒大罵當事人不顧危險，累己累人。當事人還辯解說，攜帶的收音機收不到香港的電台廣播，不知颱風吹襲。不過網民並不接受，有人指當地也有其他人在露營，得悉風暴消息後紛紛離去，沒道理只得當事人不知打風而留下。

在九號風球下的深夜，有電視新聞訪問到一名十二歲少年，身處海邊，帶同儀器量度風速，他強調已取得母親同意，亦做足安全措施。這名少年說：「安全帽用來擋高空雜物，面罩是擋玻璃碎、樹葉之類，保護頭部。大家九號風球最好都是留在家，不要冒死過來。很開心，從前學颱風知識都是從書本，但現在就可以親身感受。」問題不在有關少年為何對量度風速如此熱心，是否已經做足防禦措施保護自己，而是家長是否沒有好好管教，讓十二歲小朋友暴露於高危的環境中，這不叫做現場體驗，而是疏忽照顧兒童！其實該少年並非孤例，同一晚上不也有人去杏花邨岸邊體驗颱風下的狂風巨浪，並說凡打風都會到來體驗嗎？

記得以前的新聞也報道過，曾經八號或更高風球高掛，有人去石澳海灘滑浪，結果出了意外，勞煩水警巡邏艇冒着颱風出海救人。也曾發生過寒冬天氣攝氏近零度，不少人驅車，也有人走山路，要上大帽山頂賞雪（冰），弄得道路塞車。有人還聲聲斥罵執行封山令、阻止上山的警察，說上山是個人自由，救人才是警方的責任。

這些例子反映香港有不少人的心態極其自我中心，只顧自己享受獨特的驚險高危體驗，不理會個人行為帶來的社會效果。他們不懂，也不理會自己的行為可能對其他人的影響。無論是颱風之下去露營、量度風速、體驗狂風還是滑浪，不發生意外只是運氣好，一旦發生意外，便需勞煩不同崗位的公職人員冒險出動救人，過去也曾發生過公職人員因救人受傷殉職事件。因為個人貪圖一時好奇和快感，連累別人受傷，甚至賠上性命，怎可能過意得去？真正將心比己，關心他人，又怎可行事前不先想想可能的後果？