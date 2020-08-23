台灣是個高度政治化的社會，民進黨上場後尤甚。饒是如此，近年仍吸引大批無知港青慕名而至，除了暴徒着草到當地，香港移民台灣人數更是激增。台灣公布，去年港人獲居留許可人數較前年增加近四成，達五千八百多人；今年上半年更已超過三千一百人，較去年同期急升逾倍。

諷刺的是，港人自以為受歡迎，自以為跟台灣同聲同氣，詎料綠營最近做的民調卻得出相反結果，逾半台灣人反對政府保護或歡迎港人移民台灣。事實上，台灣經濟疲不能興，大學生「22K」魔咒逾廿年不變，連高學歷的台灣人都人浮於事，他們怎麼可能歡迎香港人來爭食？更好笑的是，愈來愈多台灣民眾把來台港人，看成類似當年開放政策後湧往香港的大陸人，乃名副其實的「港燦」是也。意即窮人就「靠黐」，像那班尋求政治庇護的暴徒，每月靠當地人權組織發放二萬多元台幣過活，還嫌津貼少；至於從正常渠道投資移民的港人，則被視為財大氣粗，跟部分港人最看不過眼的大陸豪客沒有甚麼分別，可見港人要完全融入當地社會並不容易。

更何況，台灣政治狂熱程度比香港有過之而無不及，厭倦了香港終日吵鬧，以為來台後能得到平靜的港人注定癡心錯付。像筆者昨日談及的「彰化少年確診事件」便令人匪夷所思，在香港，即使入境者無病徵，來自高危地區必須在機場進行採檢；惟台灣並非如此，不但中門大開，彰化縣政府自行採檢以防病毒流入社區，竟反遭衞福部長大興問罪之師，簡直反智。事件還未完結，政風部門仍在介入，綠營擺明不用政治手段打擊「異己」不罷休。

不知本港專家如袁國勇之流，看到台式檢疫會有甚麼想法？這些專家平時罵港府罵得不遺餘力，不信任中央檢測不信任到出面，總覺得隔籬婆仔飯香。事實卻是台灣檢疫兒戲，隨時比無能港府更不堪。