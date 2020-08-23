筆者常掛口邊，說這年頭大部分人的意見，有大部分機會是錯的。過去，泛民主派的頭目或許對上述觀點嗤之以鼻，以為民意永遠是神聖、可貴，如今倒好，眼前正好出現一個尷尬場面，且看他們如何應付。

新冠肺炎疫情嚴峻，京港政府決定將香港立法會選舉延後，上屆議員可以續任一年。香港立法會席位是世界上難得的「肥缺」，上屆泛民議員大部分都渴望留下來。奈何最新民調顯示，超過百分之六十的泛民支持者反對議員留任，支持的只有約百分之二十。一眾薪高糧準的泛民議員不願就此離開，但面對滔滔民意，卻不知如何是好。

反對派議員能多待一年，既可以延續議會抗爭，又可以憑薪金、津貼，替民主派獲取巨額資源，算盤剔剔撻撻打一輪，算出來的結果肯定是利多弊少，幾乎沒有平白放棄議席的理由。在人大常委會公布決定之前，好些反對派還惶惶不可終日，說擔心中央會將泛民全部逐出議會。

但我不是老早告訴過你嗎，這年頭的民眾多不理性，如今中央願意讓泛民議員留下來了，他們卻嚷着要各議會代表辭職。原因很簡單，就是因為京港政府希望泛民議員留任，而「但凡敵人支持的，我們就要反對。」所以，泛民支持者便轉而向留任者喝倒采。

假如今趟人大常委會的決議，是勒令二十多位泛民議員不得續任，須馬上離職，那我可以寫包單保證，民意調查結果定然會有八、九成泛民支持者，認為他們選出的議會代表，應該堅持留任，若然中央不允，恐怕還會上街打砸抗議。反對派的信徒從來都是這般不理性，總之「逢中必反」，你說東，他偏要說西。所以，京港政府要應付他們，其實不難，下次你真想向西行，口中就說要向東走，那便包準成功。