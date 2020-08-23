古人說：賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。是故勸善之心生，而不軌之奸息。這道理明明簡單，亦是管理有效之道，偏偏冇靈魂政府就是不知，或者知而不行，難怪咁多公僕籠裏雞作反！

如今，公務員事務局阿頭終於有所改進；公務員事務局早前致函各政府部門，指若試用期公務員涉非法公眾活動被捕，並遭檢控可被解僱。公務員成日以為揸住個鐵飯碗，即使食碗面反碗底，政府都吹佢唔脹！頂多譴責吓、收吓警告信，甚至調吓職，準時出糧，吹水飲茶，日子過得蠻有滋味！

經過黑暴大劫，冇心冇肺冇靈魂政府，終於得到教訓，明白一個「潔淨」團隊係打贏仗嘅最起碼要求。大敵當前，更要一心！依家牆傾，仲有一大班出公帑嘅「內鬼」拚命推，作為納稅人嘅老朽，真係睇見都眼火爆！

食皇糧卻反政府反得光明正大，聲嘶力竭，竟有公務員團體跑出來聯署公開要求政府回應五大訴求，要放過暴徒、要調查警方執法，咁仲成世界？有冇政府咁戇居，養一大班狼狗專咬自己心口？有冇一個政府養一個公營電台，每年花十億公帑，卻一味同政府對着幹？抹黑警方嘅《頭條新聞》叫做「嬉笑怒罵」，係另一種表達手法，咁都得？呢十億個大洋推落海，還會濺起浪花形成一道風景線，而養一個「講錯電台」則日日射你千支箭！你話呢個政府幾咁無能！花巨款畀人打臉！

公務員事務局表示，涉嫌參與非法公眾活動被捕，現正接受警方調查或被起訴嘅公務員四十六人，全部已停職。之前有個勞工處初級主任號召公務員罷工公投，反對《港區國安法》，如此明目張膽同政府對着幹，竟然唔炒仲換來署任升級，後因社會嘩然才叫停！這樣荒謬嘅人事管理，只有香港政府才有！各部門阿頭，唔該醒定啲把好關，煞停歪風免貽笑天下！