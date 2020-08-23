全球新冠肺炎播疫並沒有經歷半年而減慢，反之在不同國家繼續爆發，美國約翰霍普金斯大學最新數據顯示，全球累計超過二千二百萬人確診，逾八十萬人死亡。疫區中以美國幾乎沒有有效應對疫症策略，每日遭病毒肆虐外，其他歐洲國家病毒再三重臨，亞洲區如印度的疫情一發不可收拾，歸納原因只有一個，就是輕視及放任態度招來惡果。

亞洲區新冠肺炎疫情反覆，原是控疫上佳的南韓近期再度失守，每日新增超過一百宗確診，社區感染佔大多數，該國宣布提升首都圈的防疫級別。日本東京近日平均每日確診近四百病例，再度響起警號。新西蘭長期零確診後病例再增，與奧克蘭早前的病例有關，奧克蘭需延長封鎖措施十二日。最慘痛的算是印度，單日新增超過六萬九千宗確診。

歐洲多國疫情反彈，西班牙、法國及荷蘭疫情再陷危機，確診數字與日俱增，英國宣布由法國及荷蘭入境的旅客，必須強制隔離十四日。西班牙政府宣布即時關閉酒吧及夜總會，並禁止民眾在無法保持兩米距離的情況下吸煙。法國政府將巴黎、馬賽及周邊列高風險地區，需要執行高度防疫措施。

病毒再三在各國爆發，國際傳染病專家曾分析，指新冠肺炎病毒已進入善變本能，即隨不同環境而病毒基因轉變，適應環境去傳播。不同地區的帶病毒者到他區，病毒就會變得頑強及具適應性，繼續爆疫難以避免。

香港抗疫過程中，亦曾犯見好就放鬆的弊端，導致今日第三波爆疫，這經驗完全反映在現時美歐亞洲發達國家的「疫症翻閹」慘況，陶醉在感染個案下降的假象而放鬆抗疫，最終令病毒有機可乘再次爆發。

抗疫是刻苦且需要犧牲，遠離社交生活，放棄自由自在文化及習慣，將傳播機會堵塞，萬不能因將有疫苗面世而放任，否則抗疫前功盡廢，換來是輸掉性命。