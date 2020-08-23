人大常委會決定立法會延任至少一年，雖然反對派陣營對是否延任一事顧左右而言他，落入進退失據之境地。但我們不能只坐着吃花生，畢竟在疫情和黑暴雙重打擊下，打工仔首當其衝，生活和精神層面都受很大壓力，所以未來立法會工作是關鍵一年，該由落實促進和維護勞工權益作起點，推動社會變革實現社會公義，爭取大多數市民信任，修補社會撕裂。

有人會質疑，現在經濟情況欠佳，特別是中小企經營困難，因此不是談勞工權益問題的適當時機，但合理的勞工政策改善，跟經濟發展不會是矛盾對立，反而互相促進。從長遠政策角度，勞工政策改善不是針對特定經濟環境訂立，政策本身應已考慮不同經濟周期下，打工仔的需要和各種社會因素。勞工界主張優先處理的訴求，對僱主的影響可謂極微，反之卻有利社會氣氛，亦可推動本地消費，刺激經濟內循環，所以合理的勞工政策改善與經濟發展不是矛盾對立，反而是促進的關係。

勞工界主要訴求有三：第一，爭取新立法會年度落實取消強積金對沖。眾所周知，強積金問題多多，其中之一對沖機制令退休保障功能大打折扣，就二○一九年，被對沖的金額就高達四十七億元，多年來合共逾四百億元以上，預計今年的遣散結業潮，更會令對沖金額再創紀錄。政府原有計劃是在本屆政府完成有關的立法工作，所以時間實在非常緊迫。早在二○一八年六月十三日的勞顧會會議，勞資雙方達成寶貴共識，而政府於二○一八年施政報告中提出補貼近三百億元協助僱主過渡期的方案，亦承諾在二○二○年年底前，向立法會提交修訂草案。在操作層面上，不久之前立法會通過了修訂強積金條例，成立積金易平台，為取消對沖提供便利，可謂萬事俱備，只欠東風。所以，勞工界嚴正要求政府兌現承諾，立法會復會後盡快提交相關草案，不容再蹉跎歲月。

另外兩項訴求，就是回應當下失業率高達百分之六點一的就業困難情況，政府應要推動失業援助政策，主導創造職位，從實際措施支援打工仔。早前推出保就業計劃，就被不少工友批評，保僱主保不了工友，工友一樣要被減薪，一樣有人失業，如何支援這批超過二十四萬人的失業大軍，還有約十四萬就業不足人口，以及未被統計的隱性失業。政府必須在非常時期採非常手段，若然勞福局局長繼續以學者式思維去對待問題，一味堅持原有的以家庭為申請單位的綜援機制，只會令工友覺得政府涼薄離地，而長期高失業率，必然會加添社會怨氣。政府早前承諾創造三萬職位，一直只聞樓梯響，進度緩慢，應將更多短期服務項目，不論是現階段主要與抗疫有關，或及後促進復原社會，只要能促進經濟和就業，或是社會氣氛，該分判給不同社會團體承辦，相信可以提高政策效益。香港飽歷艱難滄桑，未來一年是重建社會的關鍵，但外圍經濟和國際形勢兇險，除政府要積極有為外，筆者亦寄語反對派，如願意延任這一年，請放下政治鬥爭攬炒的魅惑心思，與其沉迷虛妄的國際風景線，不如一同做好本地民生線，讓香港社會重回正軌。