神州觀察：掟死親生兒洩憤　虐童歪風遍神州

內地再現禽獸家長，事發陝西寶雞市，一名劉姓父親酒後與女友因兩歲半兒子的撫養權問題起爭執，豈料男方竟然拿兒子出氣，連續兩次將之猛掟於梳化上，以致幼兒重創而亡。不少網友對此咬牙切齒，炮轟劉男是畜牲、人渣，其實較真來講，將其比作畜牲，亦像是對畜牲的一種侮辱。

正如老牛舐犢、虎毒不食兒等為人熟知的一些俗語描述的那樣，不少禽獸、畜牲之間的親情關係，甚至比人類還要牢靠及偉大，反觀人類自身，卻不時犯下「人無骨肉恩」的罪惡，簡直不可思議。譬如江西上饒市就有兩夫婦將十二歲的兒子綑綁吊打致死，更打算偷偷埋掉；四川成都早前亦發生過掟死幼兒事件，一名女子在給四個月大的兒子餵藥時，只因遭孩子的嘔吐物弄髒手臂，便狠心將其丟落梳化，婆婆見狀斥責及與之爭吵，繼而引來鄰居及物管人員查問，誰知女子再於眾目睽睽下將兒子大力掟落地，並掙脫眾人再掟一次，復以腳踩踏，嚇得所有人目瞪口呆。

親生父母尚且如此，對於那些沒有血緣關係的繼父、繼母們來說，虐待起孩子更加可想而知。黑龍江佳木斯市四歲女童的遭遇堪稱令人髮指，平時不但要靠吃衞生紙充飢，還曾被煙頭燙、滾水淋、剪嘴唇，簡直遍體鱗傷，不久前更被繼母虐打致顱內出血，昏迷不醒；惟其生父亦非善類，被揭長期縱容乃至親自參與虐打女兒，同樣不可饒恕。此類喪盡天良的惡行早前在陝西渭南市亦曾上演過，起因只是六歲男童弄髒了床鋪，結果被繼母打成植物人，又是顱骨損傷，又是肋骨骨折、門牙及視網膜脫落。更可恨的是，男童生父不但平時放縱繼母的惡行，事後更將兒子扔在醫院一年多不管，不是獸父又是甚麼？

對於層出不窮的虐童事件，許多人通常都會感到心痛和憤怒，思來想去亦無法理解或接受該類惡行，原因就在於他們擁有人性。而那些虐童者屢屢能夠痛下狠手，將一個個孩子當作小動物，甚至不當作生命一樣尊重，恰恰是因為這些傢伙早已不具備人性，如同披着人皮的惡魔，只會一再為禍人間。

為甚麼會有這麼多惡魔家長、監護人出現？這或與內地社會虐待動物成風有一定關係。事實上，不論在東西方社會，早有研究證實了這一點，指出存在及忽視虐待動物行為的父母，通常也會以同樣方式對待孩子，而這樣的惡習又會在子女的身上延續下去。眾所周知，內地至今仍無動物保護法，虐貓虐狗都是常事，安徽就有男子不捨得花錢治療病犬，更當着女兒的面摔踩，誰知哪天會否淪為獸父？