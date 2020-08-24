正論：射擊垃圾污食水　部門互卸真醜陋

三個和尚無水食，可說是政府部門互相推莊的最傳神形容。位於大欖郊野公園一帶的香港槍會，遺下的射擊垃圾堆積如山，更恐隨引水道流入水塘，引發食水污染危機。惟水務署、漁護署及地政總署三大部門皆敷衍塞責，互相推卸，令問題積重難返。

香港槍會佔地逾六公頃，部分範圍與大欖郊野公園重疊，屬於緩衝區，政府以《私人遊樂場地契約》批出土地。禁聚令生效後，槍會上月停止運作，惟長久以來射擊製造的垃圾如鉛彈、靶碎、塑膠彈塞等沒有處理，加上日前颱風襲港，令污染問題惡化。本報記者隨環團成員到上址視察，赫見槍會後山鋪滿成千上萬的子彈膠塞，形成「膠塞嶺」，一腳踩下足以「膠足深陷」。這還不止，槍會附近的引水道和水渠同樣見到大量靶碎、鉛彈充斥其中，引水道向東流入城門水塘，食水恐受污染。環團過去時常在水塘發現有關垃圾，而鉛是有毒重金屬，人體攝入會在體內積聚，危害健康。

實際上，射擊垃圾污染環境並非始自今日，環團不斷投訴，水務署不情不願向槍會作出一項「放置物質於水務設施罪」的票控，詎料搜證馬虎，槍會拒絕認罪，上月被法庭裁定控罪不成立。更不堪的是，水務署為了敷衍輿論，胡亂在引水道邊緣加設擋板，結果一陣風已將垃圾吹入水中，毫無用處。如果說，一個部門胡混度日是偶然，那麼其他部門也是一樣，足證整個政府早已病入膏肓。槍會部分位置與郊野公園重疊，但漁護署同樣虛應故事，僅要求槍會自行提供照片證明已進行清潔，就算在定期巡查中依然見到大量射擊殘餘物亦沒有作出檢控，任由事件不了了之。

正如立法會議員指出，既然槍會劣迹斑斑，負責批地的地政總署便責無旁貸，理應做好監察工作，既可在批地時增加處理垃圾等條款，更可直接收回土地。可惜事與願違，地政總署一直「關人個關」，從來沒有履行監管之責，直到本報質詢，才表示去信提醒槍會妥善清理殘餘物，可謂典型的官僚敷衍作風。

事實擺在眼前，三大政府部門都知槍會有違規問題，都知殘餘垃圾污染環境，甚至引來食水危機，但從來沒有一個部門認真辦事。究其原因，個個部門皆奉行「多一事不如少一事」的宗旨，尸位素餐，你推我讓。試問官僚若真正為人民服務，真正愛護香港，豈會任由珍貴的綠水青山受污染而無動於衷？再說，目前全港有六十多幅私人遊樂場用地，全部僅象徵式繳交租金甚至免租，早就被轟為殖民地特權，資助權貴，加劇不公，浪費資源。外界要求收回土地再作發展之聲不絕於耳，奈何港府置若罔聞，反而日日大呻「地從何來」，甚至捨近求遠急謀填海造島，簡直精神分裂。

可以看見，冇靈魂政府「皮球互踢」事件屢見不鮮，已成痼疾，由六個部門拖延清拆「南亞村」，到今次的食水污染危機，乃至清理一棵塌樹，莫不如此。所謂民生無小事，證明只是笑話。