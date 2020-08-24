功夫茶：好大喜功推大嶼　懶理財赤三千億

是福不是禍，是禍躲不過。一個世紀疫症，搞到整個世界雞毛鴨血，令大家又響起警號：世界大局時刻在變，繁榮昌盛並非必然！疫情下全球經濟重創，香港猶幸底子厚，財政儲備常逾萬億元。

之不過，花無百日紅，喺黑暴事件和新冠肺炎等多重打擊下，經濟重創，民生凋敝，細路失學，大人失業，政府同時推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施，包括全民派一萬蚊及退稅等。政府收入大減卻支出繁多，財政儲備由一點一萬多億元跌至八千億至九千億元。財爺最初老神在在認為「一次性紓困措施並不構成長遠財政負擔」，話口未完，日前有高官已表示本年度財赤料達三千億元甚至更多！

嗱，消息指，政府有意推第三輪防疫抗疫基金，之但係若再派千億元，儲備便剩約七千億元，只夠政府約十一個月開支，慘過沙士時期。鬼咩，港府使錢如倒水，用不得其所，好似有連鎖超市同物管公司，明明疫情下賺多咗，竟然都合資格申請「保就業」，政府唔乾塘至奇！

有行會成員又話，喺目前環境下，彈藥遲早用盡，政府發放防疫抗疫基金須更謹慎。問以經濟策，茫如墮煙霧！咁又係，連反中亂港傳媒都獲派好幾千萬元，呢啲咪戇居囉！

正如學者強調，政府要量入為出，皆因未來一兩年受疫症重創，經濟情況不樂觀，加上中美角力升級，全球經濟陪葬，香港不可置身度外。內憂外患下，政府收入必然大減，隨時出現好幾年財赤，無必要嘅開支應該減少。講得好！內外交困愁更愁，呢個冇靈魂政府偏要堅持硬推造價逾六千億元嘅「明日大嶼」計劃，到底係身痕吖，定係智障呀？

哼，實情係無能政府好大喜功，一味扮大袋！功夫茶只怕庸官碌碌，「明日大嶼」變「明日大愚」，屆時落得「牙斬斬，死得慘」！阿哥，明明大把棕地、空置校舍、工廈、閒置官地，係都唔起公屋，喺民生如此多艱之下，基層冇啖好食之際，廢官死都要填海堅持「明日大愚」，早前仲硬闖財委會申請前期研究撥款，林鄭政府真係想與天公試比高？唔一鋪清袋搞垮香港唔甘心？

嗱，有指部門首長級人員近日收到指示：「政府窮了」，各部門開支要控制緊啲。既然知窮，政府不是應順應民情，煞停明日大嶼嗎？眾所皆知，近年港府嘅大型基建無不超支延誤，天價「大愚」分分鐘過萬億元都埋唔到單！再講吖，建成都係二、三十年後嘅事，「房事問題」已成「明日黃花」，遠水不能救近火！政府情願浪費眼前靚地曬太陽，孳蚊患，認真混吉！疫情兇猛，民生一片悽惶，再靠害市民，庸官應先攞去填海！