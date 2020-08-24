世界視線：特朗普選情看淡　共和黨群雄並起

美國民主黨全國代表大會剛剛完結，多名共和黨重量級人物倒戈反對特朗普連任，據當地媒體統計，單是上周四大會最後一天，表態力撐拜登的共和黨籍前國家安全官員及國會議員，就有超過七十人，現任總統遭黨內人士如此大規模的反對，在總統選舉歷史上絕無僅有。這邊廂民主黨全代會剛剛落幕，那邊廂共和黨的全國代表大會將於北卡羅萊納州的夏洛特市舉行，特朗普屆時將獲黨內提名出戰大選，但由於特氏連任形勢極不樂觀，不少黨內有意問鼎二○二四年大選的政治人物，均視今次大會為重要表演舞台。

據美國政治新聞網站Politico報道，特朗普政府前駐聯合國大使黑莉，最近聯絡特朗普，要求在共和黨全代會上發言。眾所周知，黨代表大會一向是政治新星表演的大好舞台，最著名的例子，是前總統奧巴馬○四年在民主黨全代會上作主題演講，引起強烈反響，令他從芝加哥的地方政客，搖身一變成為全國知名的年輕新星。相對而言，黑莉曾任州長，加上擔任過駐聯合國大使，履歷較當年的奧巴馬更加全面。

黑莉有心更上一層樓早非秘密，她於一八年辭去駐聯合國大使職務，就被外界視為跟特朗普切割，積蓄政治資本。值得注意的是，黑莉是少數能跟特朗普「和平分手」的官員，她宣布辭職後，特氏在社交媒體以「我的朋友」形容黑莉。

掛冠後的黑莉並未閒着，今年三月在馬里蘭州舉行的「保守派政治行動大會」（CPAC）上，黑莉便是講者之一。不可不知，CPAC由美國保守聯盟主辦，也是一眾共和黨金主「揀蟀」的場合。

當然，特朗普選情看淡，如果今年大選輸得太慘，無論是副總統彭斯、國務卿蓬佩奧，以至外傳有意繼承特朗普政治衣鉢的長子唐納德，四年後出選的正當性將大受影響，等於空出了白宮寶座讓群雄競逐。除了黑莉，另一名將在共和黨大會上發表演講、以對華立場強硬著稱的阿肯色州參議員柯頓，也對四年後的大選磨拳擦掌，共和黨內群雄並起，在後特朗普時代已提前展開。