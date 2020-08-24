美國特朗普政府追擊華為，已經到了無所不用其極的地步。他們認定華為侵犯美國的國家安全，卻拿不出任何證據來。觀乎特朗普政府竟然指摘中國與美國民主黨合謀，要使特朗普連任失敗，如此謊言，當然又是造假詆毀，卻凸顯出特朗普政府滿口謊言，連他們信奉基督教的基本誠信與道德都拋棄。美國人民竟然選出這樣的政府，是美國人民的悲哀，卻是世界人民的不幸。

中國政府似乎在等待美國十一月的總統選舉，希望特朗普連任失敗。但美國這麼多無知淺薄卻又狂妄自大的選民，美國社會也沒有足夠的文化、文明和民主素養，難保特朗普不會連任成功。即使總統換人，只是從台前瘋狂轉變為背後陰謀計算，美國捨不掉它的世界霸權，亡華之心不會死。

因此，與其守株待兔，盡說門面話，讓這幾個月美國肆意攻擊華為，以至其他中國企業，失去國民與國際的信心，倒不如全力開拓美國勢力以外的市場，支持華為等中國企業發展。

美國以國家權力來打擊中國企業，中國政府便應以國家權力來抗衡。所謂舉國體制，中國政府能動員的資源和效果當勝於各自牟利的美國政府。美國市場可撤，無謂與之爭奪，但退要有步驟戰略，拖住美國政府的力量和注意。最重要的是在美國以外，以舉國之力來拓展市場，勢所必然地把美國企業的產品從中國市場驅逐出去，首要的是蘋果、微軟與亞馬遜等。

中國與美國之爭是技術之爭，但決勝負的是市場。現時的技術之爭，要求龐大投入，資金消耗巨大，如果缺乏市場更大的收益，將會無以為繼。日本聲寶（SHARP）的LCD技術曾經冠絕全球，缺乏下游市場的收益，便沒有更大的資金投入，在技術競爭中難以不敗，結果財力不繼，便被加工企業所收購。

日本的技術企業大多如此下場，沒有資金收入，怎樣在惡性競爭中求生呢？南韓和中國企業的成功，技術上趕上日本，在於控制的市場龐大，用作科研發展的資金源源不絕。英特爾的開始衰落，不僅在於個人電腦式微，也在於佔不了手機市場，再投資於技術發展的能力受挫。

中國的舉國體制，一是國防工業與國營企業的體制優勢，二是作為世界工廠的巨大收益。而中國推動的發展中國家的工業化，基礎建設正把歐美市場的比例縮小，中國可以有更大的擴張空間。

歐美當年的發展是先奪市場，才有技術發展。中國今天亦是！