中英簽署聯合聲明、北京承諾以「一國兩制」解決香港回歸問題時，東西方冷戰、社會主義和資本主義的冷戰正酣，社會主義在全球範圍內毫無會被資本主義打敗的迹象。北京那時雖然經濟貧弱，但用社會主義「收回」香港，改造香港，還是無人能夠阻擋的。

在香港這個彈丸之地，這個自由港、國際都市，英倫的殖民地資本主義是絕對頂不住北京的。儘管那時英倫藉着「福島之戰」在全世界顯示了一點「大英帝國的餘威」，但在中國的家門口，他們是不敢輕舉妄動的。因此，英倫在談判中拚命掙扎了一番，最終還是要乖乖交還香港。

也因此，當老英見到北京提出「一國兩制」方針，保持香港資本主義制度和生活方式五十年不變時，那是喜出望外的，國際資本帝國的大佬——美國——亦作如是觀，且小心支持。英美那時候對「一國兩制」的態度，是覺得做好各方面的防範，別讓「一國」的社會主義「侵蝕」了香港的資本主義，就上上大吉也。

北京當然清楚英美的擔心，出於對實施「一國兩制」的最大誠意，出於對「一國兩制」最有利於中國推動改革開放的考慮，出於「一國兩制」這個「天才構想」對解決國際政治爭端提供了新思路，北京嚴格約束「社會主義」的一言一行、一舉一動，小心翼翼的維護香港的資本主義和安定繁榮。

然而，冷戰結束，蘇聯和東歐的社會主義被資本主義打敗後，美英和西方心雄起來，他們要把戰果擴大到東方、擴大到中國。他們不滿足於在香港實施「一國兩制」，只要能防範「一國」的社會主義不「侵蝕」香港就夠了，他們要更主動的進攻，發動更大的進攻，小焉者把香港從中國分離出去，「以絕後患」；大焉者利用香港對中國實施顏色革命，打倒社會主義的「一國」。

為此，我們看到，他們培植的香港反對派、政治代理人，發動的各式各樣反中亂港活動益加瘋狂。他們告訴世人，社會主義雖有「和」心，資本主義絕不放棄「鬥」意也。