美國白宮前首席策略師班農涉及欺詐被捕，特朗普固然第一時間劃清界線，與班農關係密切的中國外逃富商也急急切割，令人見識了何謂「大難臨頭各自飛」。班農曾是特朗普的「國師」，與該名中國外逃富商更是稱兄道弟，他們真的能撇清關係嗎？須知班農正是在該名富商的遊艇上被捕，有人急於切割，反而顯得此地無銀三百両。

都說政治是骯髒的，確實不假，尤其當政治涉及金權交易，更是臭不可聞。美式民主被許多人奉為圭臬，其實美式民主正是典型的金權政治。政客們只是財團代理人，上台時為金主服務，下台後為自己謀利，當中不知有多少見不得光的交易。班農是否入罪仍是未知數，但今次事件已足以顯示美式民主的虛偽。有些中國人拾洋人牙慧，將美國那一套吹得天花亂墜，顯然是太傻太天真。只要對比一下中美兩國政府對抗新冠肺炎疫情的做法，就知美式民主絕非想像中那麼美好，中國體制也絕非想像中那麼糟糕。

沒錯，美式民主看似公平公開，人人可以投票，人人可以參選，其實若無財團支持，弄不到兩三億美元競選經費，根本不可能參與選舉遊戲，更不可能擊敗競爭對手而入主白宮。對選民而言，表面上可以自由投票，實際上身不由己，只能在兩黨之間選擇，一個爛橙，一個爛蘋果，不管誰勝出，都沒有太大分別，白宮主人只能代表財團利益，不可能代表大眾利益。

說來實在可憐，班農在上屆大選出謀獻策，盡心盡力，為特朗普當選立下汗馬功勞，沒想到兔死狗烹，很快就被趕出白宮團隊。他後來曾輾轉歐洲，卻屢遭碰壁；向特朗普低頭認錯，也不獲原諒；無路可走之下搞眾籌，又涉及欺詐。由此可見，在美國搞政治一點也不容易，沒有財團支持，不僅立錐無地，而且寸步難行，甚至連生存也成問題。那些挾洋自重的中國人，何時才能清醒？